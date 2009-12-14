Kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olacak

<span class="arabaslik">T24-</span> <strong>İstanbul'da karla karışık ka yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağması bekleniyor </strong><p>Bugün en yüksek sıcaklık ise 9 derece dolayında olacak. Aralık ayının bu günlerinde daha önce ölçülen en düşük gece hava sıcaklığının 4.7 olduğu bildirildi. </p><p><a rel="nofollow" name="byLine1">İstanbul'da bugün hava, çok bulutlu, salı, çarşamba perşembe ise yine yağmurlu olacak. Ancak hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-4 derece yükselecek. <br /><br />Bu arada vatandaşların, Marmara Bölgesi genelinde görülecek kuvvetli yağışlar ve fırtınanın oluşturacağı sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklar karşısında tedbirli olmaları istendi. </a></p>