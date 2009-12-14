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Yaşam

Kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olacak

İstanbul'da karla karışık ka yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağması bekleniyor

14 Aralık 2009 02:00

T24- İstanbul'da karla karışık ka yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağması bekleniyor

Bugün en yüksek sıcaklık ise 9 derece dolayında olacak. Aralık ayının bu günlerinde daha önce ölçülen en düşük gece hava sıcaklığının 4.7 olduğu bildirildi.

İstanbul'da bugün hava, çok bulutlu, salı, çarşamba perşembe ise yine yağmurlu olacak. Ancak hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-4 derece yükselecek.

Bu arada vatandaşların, Marmara Bölgesi genelinde görülecek kuvvetli yağışlar ve fırtınanın oluşturacağı sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklar karşısında tedbirli olmaları istendi.

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