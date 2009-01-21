Kuvvetler zirvesinden usul uyarısı çıktı

Kemal Anadol: Cumuhurbaşkanı'nın yemeği çok yanlış

Gerçeker: Genel konular konuşuldu

CHP'li Güldal Mumcu daveti reddetti

Köşk: Yeni yıl yemeği



Gül’ü de rahatsız etti

Erdoğan'dan güvenlik zirvesi



Erklerin uyumunu gözetme görevi



Ergenekon tartışmaları tırmanırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa’nın 104. maddesinde belirlenen 'Cumhurbaşkanı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir' görevi çerçevesinde, yasama, yürütme ve yargıyı öğle yemeğinde buluşturdu. Yemek 1,5 saat sürdü.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, yeni yıl yemeğinde, "Özellikle ülkemizde demokrasinin derinleşmesinin, hukukun üstünlüğüne ve temel ilkelerine titizlikle bağlı kalınmasının ve uygulamalarda usul yasalarına azami özen gösterilmesinin Türkiye'yi daha da güçlü kılacağı, karşılaşılan sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı ve toplumda güven ortamını pekiştireceği hususları üzerinde etraflıca durulmuştur" denildi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının başkanlarıyla yemekli bir toplantıda bir araya gelmiştir.Dışişleri Konutu'ndaki toplantıya; TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Sayın Mustafa Birden, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek, Sayıştay Başkanı Sayın Mehmet Damar, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Sayın Ahmet Alkış, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Sayın Turgut Arıbal ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Mustafa İsen katılmıştır.Toplantıda dünyada ve bölgemizdeki önemli gelişmelerden hareketle ülkemizde Yasama, Yürütme ve Yargıyı ilgilendiren birçok konu samimi bir atmosferde ele alınmış ve karşılıklı görüşler paylaşılmıştır.Özellikle ülkemizde demokrasinin derinleşmesinin, hukukun üstünlüğüne ve temel ilkelerine titizlikle bağlı kalınmasının ve uygulamalarda usul yasalarına azami özen gösterilmesinin Türkiye'yi daha da güçlü kılacağı, karşılaşılan sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı ve toplumda güven ortamını pekiştireceği hususları üzerinde etraflıca durulmuştur.Sayın Cumhurbaşkanımız, katılımcılar tarafından da çok yararlı bulunan bu tür toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesini öngörmektedir."Zirve çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Yargıtay Başkanı Gerçeker, genel konuların görüşüldüğünü kaydetti. Herşeyin hukuk kuralları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğinin konuşulduğunu belirten Gerçeker, Cumhurbaşkanı'nın genel bir açıklama yapacağını söyledi.Bu arada Çankaya Köşkü’nde düzenlenen zirveye TBMM başkanvekillerinin de davet edilmesinin düşünüldüğü ancak daha sonra bundan vazgeçildiği, CHP’li Başkanvekili Güldal Mumcu'nun bu daveti reddettiği öğrenildi.Mumcu ise yaptığı açıklamada yoğun programından dolayı davete katılamadığını açıkladı.Köşk kaynakları, bunun yeni yıl nedeniyle önceden planlandığını, bundan sonra da geleneksel olarak her yeni yılda yineleneceği bilgisini verdi. Aynı kaynaklar, öğle yemeğinde tarafların sorunları ilk ağızdan dinleyip, bu sorunların çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarının öngörüldüğü bilgisini de aktardı. Kaynaklar, yemeğin Dışişleri Konutu’nda verilmesinin nedenini Çankaya Köşkü’nün bu tür dar ve kapsamlı yemekler için uygun olmamasına bağladılar ve YAŞ yemeklerinin de aynı yerde verildiğine dikkat çekti.Bugünkü 'Kuvvetler Zirvesi’ne son günlerdeki gözaltılarla tırmanan Ergenekon operasyonuna ilişkin tartışmaların damgasını vurması bekleniyordu. Ancak henüz konuşmalara dair bilgi alınamadı. Köşk kaynakları da gündemdeki bütün konuların rahat bir atmosferde tartışılmasının planlandığı bu buluşmada, Ergenekon’un da gündeme gelmesinin normal sayılması gerektiğini söyledi.Kulislerde, Ergenekon tartışmalarının aldığı seyrin Cumhurbaşkanı Gül’ü de rahatsız ettiği konuşuluyor. Gül, Ergenekon operasyonlarının kilit ismi Tuncay Güney’in, CHP lideri Deniz Baykal’ın yanı sıra bazı eski Genelkurmay başkanlarını da ağır bir dille suçlandığı röportajının TRT’den yayınlanmasının ardından rahatsızlığını dile getirmişti. Gül, geçen hafta Cibuti Cumhurbaşkanı’nı kabulü sırasında bir soru üzerine "Gördüğümüz gibi bir çok insanın ismi sorumsuz şekilde TV ve gazetelerde gündeme gelmekte ve onlar zan altında bırakılmaktadır. Bundan da kaçınılması gerekir. Bu konuda hem resmi hem basın yayın kuruluşları, herkes çok dikkati olmalıdır. Çünkü bu işler bir kutuplaşmaya, polemiğe çevrilirse bunun büyük zararı olur" demişti. Ergenekon operasyonlarındaki bazı uygulamalara Yargıtay başta olmak üzere yargıdan da eleştiri sesleri yükselmişti.Başbakan Tayyip Erdoğan, Köşk'teki zirveye gitmeden önce Savunma ve İçişleri Bakanları ile bir araya geldi. Erdoğan'ın erkler zirvesi öncesi güvenlikten sorumlu bakanlarıyla bir araya gelmesi dikkati çekti.Yasama, yürütme ve yargıyı bugün Çankaya Köşkü’nde buluşturan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Anayasa’ya göre erklerin ’uyumunu’ gözetme görevi buluyor. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin belirtildiği Anayasa’nın 104. maddesinde bu görev şöyle tanımlanıyor:"Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir."Aynı maddede, Cumhurbaşkanı’nın bu görevi nedeniyle yasama, yürütme ve yargıya ilişkin yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler de tek tek sıralanıyor.