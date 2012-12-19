'Kuvvetler yeniden dengeye oturtulsun'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığına ilişkin sözlerine dair "Anayasa uygulamalarından kaynaklanan ciddi sorunlar var. Her sabah yeni bir anayasal sorunla Türkiye karşı karşıya. Anayasa değişmediği sürece bu tür tartışmaları, daha ileri tartışmaları sıkça tartışmaya devam ederiz. Yeni Anayasa yapım sürecinde anayasa uygulamalarından kaynaklanan sorunlar neyse, kuvvetlerin birbiriyle ilişkisi bakımından bunları yeni baştan dengeye oturtmak gerekiyor'' dedi.

TBMM İnternet Araştırma Komisyonu üyelerini kabulün ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çiçek, her devlette üç erk bulunduğunu ifade etti.

Çiçek, ''Biri diğerinin hasmı, alternatifi, düşmanı değil; bir görev dağılımıdır. Bunların kendi statüleri içerisinde işbirliği yapmaları gerekir. Birinin diğerinin görev alanına müdahale etmemesi gerekir ki bunun sınırlarını Anayasa belirliyor. Herkes anayasa çerçevesinde görevini yaparsa toplum daha huzurlu, daha istikrarlı olur'' diye konuştu.

''Siz böyle bir sorun görüyor musunuz?'' sorusuna Çiçek, şu karşılığı verdi:

''Geçmişte benim çok açık beyanlarım var. Mesela yasama alanına müdahale edilmiştir. 367 kararı, 411 kararı, yasama organına müdahaledir. Yargının yerindelik denetimi yapması doğru değildir. Yargı hukukilik denetimi yapar. Yerindelik denetimi yetkisi yasamaya aittir. Bir kararın Türkiye'nin yararına olup olmadığına yasama karar verir. Zaman zaman yerindelik denetimi anlamına gelebilecek pek çok uygulama olmuştur. Bunlar da zaten yeri geldi müdahaleler, yeri geldi muhtıralar, bunlara bakarsanız sistemin işleyişinde aksaklıklar olduğunu gösteriyor.''

Yanlış yerlerde bulunmamalıyız

Çiçek, bir soru üzerine ''Dokunulmazlık zaten başlı başına zor bir olaydır. Onun içindir ki Anayasa ve İçtüzük'te bir kısım keskin kurallar konmuştur. Bize düşen de milletvekilleri olarak biz toplum önünde görev yapıyoruz, kuralı ihlal eden bizler olmamalıyız. Karar vericilerin işlerini zorlaştırmamalıyız. Toplum bizi yanlış anlamamalı, yanlış değerlendirmemeli, yanlış yerlerde de bulunmamalıyız'' dedi.

Takvimin biraz gerisindeyiz

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 15 maddelik çalışma usul ve esaslarında ''2012 yılı sonuna bitirmeyi hedefliyoruz'' denildiğini belirten Çiçek, ''Neden hedefliyoruz? Çünkü giderek zaman daralıyor. Bu dönem arka arkaya üç seçim yapılacak. Seçim ortamına gitmeden bu işlerin bitirilmesinde fayda görüldüğü için böyle bir hedefleme var. Önemli çabalar var; takvimin biraz gerisindeyiz ama çaba içindeyiz. Hükümet modelleri üzerinde uzlaşıldığı anda ondan sonraki süreci hızlandırmak daha kolay olacak. Çünkü ondan sonraki maddeler buna göre yazılacak'' şeklinde konuştu.