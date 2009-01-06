“Kuvvetim olsa ihtilal yaparım”

Küfür etmem, söverim



Cezaevinde iki kitap yazdı

Ben ihtilalciyim

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan Gürses, ilk defa mahkemeye çıktığını belirterek, “Biz mahkemelere genelde bilirkişi olarak giderdik. Hâkim ve savcılar çay ve simit ısmarlarlardı. Burada simit ve çay da yok” diye konuştu. Gürses, gözaltında Savcı Zekeriya Öz ile sekiz saat sohbet ettiğini ancak ifadesinin üç sayfa olarak tutanağa geçirildiğini ifade ederek, bazı açıklamalarının eksik yazıldığını, ifade tutanağının yanlışlarla dolu olduğunu savundu.