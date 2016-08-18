Kuvvet komutanlıkları 'savaşta' da Milli Savunma Bakanı'na bağlandı

OHAL kapsamında dün çıkarılan iki kanun hükmünde kararname (KHK) ile Genelkurmay Başkanı’nın görev ve yetkileri yeniden düzenlendi. Bir önceki OHAL'le birlikte getirilen kanundaki "Kuvvet komutanlıklarının ‘barışta’ Genelkurmay Başkanlığı teşkilatı dışında yer alıp Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilmesine" ilişkin maddede değişiklik yapıldı. Maddedeki ‘barışta’ ifadesi çıkarıldı. Böylece, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları her durumda (savaşta ve barışta) Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.

Yeni düzenlemeyle mevcut orgeneral ve oramiraller arasından herhangi bir isim, Bakanlar Kurulu’nun teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Genelkurmay Başkanı olabilecek.

Daha önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda yapılan değişiklik, '1324 sayılı Genelkurmay Başkanı’nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanuna’ da yansıtılmış oldu. Buna göre kanunda yer alan “Genelkurmay Başkanı; Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış general ve amiraller arasında, Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesi, “Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır” olarak değiştirildi.

Savaşta, barışta MSB'ye bağlı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Kanundaki ‘Kuvvet komutanlıklarının ‘barışta’ Genelkurmay Başkanlığı teşkilatı dışında yer alıp Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilmesine” ilişkin maddede değişiklik yapıldı. Maddedeki ‘barışta’ ifadesi çıkarıldı. Böylece, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları her durumda (savaşta ve barışta) Milli Savunma Bakanı’na bağlı oldu.

“Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır” ifadesinde değişikliğe gidilmedi. TSK’nın savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ana programların, Mili Savunma Bakanlığı’nın görevleri saklı kalmak kaydıyla uygulanmasını Genelkurmay Başkanı sağlayacak.

Havada hedef 1 uçağa 1.5 pilot

Pilot yetiştiren en az 4 yıl eğitim süreli fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar, 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla üç yıllık deneme süresinin sonunda önce yedek subay, ardından subay olarak Hava Kuvvetleri’nde görevlendirilebilecek. Pilot yetiştiren üniversitelerde öğrenci olanlar Hava Harp Okulu’na geçebilecek. Geçişlerle ilgili esasları MSB ile YÖK ortak belirleyecek.

Alınan bilgiye göre öncelikle Hava Kuvvetleri’nin şu an 256 olan pilot açığının kapatılması hedefleniyor. Daha sonra bu rakam 400 - 450’ye çıkarılacak. Böylece savaş uçağı pilotunda dünya standartı olan bir savaş uçağına 1.5 pilot kuralı yakalanmış olacak.

Orduda 136 ihraç kararı daha

KHK ile TSK’dan 136 general, subay, astsubay ve uzman çavuş daha uzaklaştırıldı. TSK’dan ihraç edilenlerin sayısı 3 bin 321 oldu. İhraç edilenler arasında darbe girişimi gecesi öldürülen Genelkurmay 2’nci Başkanı’nın emir subayı Binbaşı Mehmet Akkurt, eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi’nin emir subayı Yarbay Murat Yılmaz ile Afganistan’da görev yaparken Dubai’ye kaçıp yakalanan Hava Pilot Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır da yer aldı.

Önü açıldı yorumu

Cumhurbaşkanı’na ogeneral ya da oramirallerden birini Genelkurmay Başkanı olarak atama yetkisi verilmesiyle ilgili düzenleme, askeri kulislerde, “Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a güvenli gelişini ve sonrasında güvenliğini sağlayan, YAŞ’ta 1. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Ümit Dündar’ın Genelkurmay Başkanı olma yolunu daha da güçlendirdi” yorumlarına neden oldu.

Ayrılan pilotlar geri dönebilecek

Kararname ile Hava Kuvvetleri’nin pilot açığını kapatmaya dönük önlemler de alındı. Buna göre, herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanı’nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile yeniden görevlendirilebilecek. Bunların dışarıda geçirdikleri süreler de rütbe bekleme süresi sayılacak. Halen Hava Kuvvetleri personeli olan ancak sağlık veya benzeri nedenlerle uçuştan ayrılan subaylar da isterlerse yeniden pilotaj eğitimine alınacak.