T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuvvet komutanlarından Başbakan Erdoğan’a veda ziyareti

Görevlerini devretmeye hazırlanan Kuvvet Komutanları, Başbakan Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu

21 Ağustos 2013 15:18

 

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Emin Murat Bilge, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu. Görevlerini devretmeye hazırlanan komutanlar daha sonra Çankaya Köşkü’ne giderek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti.

Başbakanlık Resmi Konutu’nda yaklaşık bir saat süren görüşmede Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.

21-22-23 Ağustos tarihlerinde görevlerini devredecek komutanlar, bugün son kez Milli Güvenlik Kurulu’na katılacak. Saat 14’te başlayacak MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlık yapacak.

 

ETİKETLER

türk silahlı kuvvetleritskgenelkurmaykomuta kademesikuvvet komutanlarıhayri kıvrıkoğlubekir kalyoncumehmet ertenemin murat bilgeemeklilikyaşmgkmilli güvenlik kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24