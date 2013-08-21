Kuvvet komutanlarından Başbakan Erdoğan’a veda ziyareti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Emin Murat Bilge, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu. Görevlerini devretmeye hazırlanan komutanlar daha sonra Çankaya Köşkü’ne giderek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti.

Başbakanlık Resmi Konutu’nda yaklaşık bir saat süren görüşmede Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.

21-22-23 Ağustos tarihlerinde görevlerini devredecek komutanlar, bugün son kez Milli Güvenlik Kurulu’na katılacak. Saat 14’te başlayacak MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlık yapacak.