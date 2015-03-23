T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

KuveytTürk’e tam bankacılık lisansı

Almanya’da ilk kez bir İslami bankaya tam bankacılık lisansı verildi.

23 Mart 2015 15:10


Handelsblatt gazetesi Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) KuveytTürk'e tam bankacılık lisansı verdiğini yazdı.

Merkezi İstanbul'da bulunan banka birkaç yıl önce Almanya'nın Mannheim kentinde bir şube açmış ve tam bankacılık lisansı almak istediğini duyurmuştu. KuveytTürk 2015 yılında da Frankfurt, Berlin ve Köln'de şube açmayı hedefliyor.

Şeriat'a göre işleyen bankalarda, faizciliğin yanı sıra kumara, silahlara ve porno endüstrisine yatırım yapmak yasak. Finans piyasalarında spekülasyonu mümkün kılan alım satımlardan da uzak duruluyor. Yatırılan para ile ilk adımda gayrımenkul ya da şirket hissesi gibi rant getiren ürünler satın alınıyor ve ikinci adımda bunlar faizsiz zam yapma şartıyla müşterilere veriliyor.

KuveytTürk Bank AG Genel Müdürü Kemal Ozan Handelsblatt'a verdiği demeçte, Almanya'da yüksek bir talep potansiyeli olduğunu söyledi. Ozan yaptıkları piyasa araştırmalarına göre ülkedeki Müslümanların yüzde 21'inin İslami bir bankayı doğal bir işletme bankası olarak görmek istediğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAlman Bankacılık DüzenlemeDenetleme KurumuKuveytTürkAlmanya MannheimFrankfurt BerlinKölnBank Genel Müdürü Kemal Ozan HandelsblattMüslümanlarınWelle Türkçe DPA BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24