

Handelsblatt gazetesi Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) KuveytTürk'e tam bankacılık lisansı verdiğini yazdı.

Merkezi İstanbul'da bulunan banka birkaç yıl önce Almanya'nın Mannheim kentinde bir şube açmış ve tam bankacılık lisansı almak istediğini duyurmuştu. KuveytTürk 2015 yılında da Frankfurt, Berlin ve Köln'de şube açmayı hedefliyor.

Şeriat'a göre işleyen bankalarda, faizciliğin yanı sıra kumara, silahlara ve porno endüstrisine yatırım yapmak yasak. Finans piyasalarında spekülasyonu mümkün kılan alım satımlardan da uzak duruluyor. Yatırılan para ile ilk adımda gayrımenkul ya da şirket hissesi gibi rant getiren ürünler satın alınıyor ve ikinci adımda bunlar faizsiz zam yapma şartıyla müşterilere veriliyor.

KuveytTürk Bank AG Genel Müdürü Kemal Ozan Handelsblatt'a verdiği demeçte, Almanya'da yüksek bir talep potansiyeli olduğunu söyledi. Ozan yaptıkları piyasa araştırmalarına göre ülkedeki Müslümanların yüzde 21'inin İslami bir bankayı doğal bir işletme bankası olarak görmek istediğini belirtti.