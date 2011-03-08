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Dünya

KUVEYT'TE MUHALİFLER SOKAKTA KUVEYT (A.A)

08 Mart 2011 23:57

-KUVEYT'TE MUHALİFLER SOKAKTA KUVEYT (A.A) - 08.03.2011 - Kuveyt'te yüzlerce kişi, başbakanın istifası ve siyasi reform talebiyle akşam saatlerinde gösteri yaptı. Bir resmi binanın önündeki "Değişim Meydanı" adını verdikleri otoparkta toplanan göstericiler, ülkeyi yöneten El Sabah ailesinin ferdi olan Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah'ın ayrılmasını istediler. Göstericiler, "Halk yolsuzluğun bitmesini istiyor", "Git, Nasır git" şeklinde slogan atarken, "Yeni bir başbakanla ve yeni bir yaklaşımla, yeni bir hükümet" yazılı büyük bir pankart taşıdılar. Kuveyt'te savunma, iç ve dışişleri dahil diğer tüm önemli mevkiler 250 yıldır ülkeyi yöneten El Sabah ailesinin elinde bulunuyor. Emir, tüm siyasi meselelerde son sözü söyleme hakkına sahip.

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