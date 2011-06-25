-KUVEYTLİ PARLAMENTERLER HATAY'DA YAYLADAĞI (A.A) - 24.06.2011 - Suriye-Türkiye sınırındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güvecci köyüne gelen Kuveyt parlamentosu üyesi 5 kişi, ülkelerindeki olaylardan kaçarak sınırı kaçak yollarla geçen Suriyelilerle konuşup, sınırı inceledi. Kuveyt milletvekilleri Waleed Al Tabtabai, Ceman El Harbeş, Mübarek Muhammed El Wailan, Hamedil El Casir ve Bessam El Şanir, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bazı temsilcileriyle Güveçci köyüne geldi. Parlamenterler, sınırı günübirlik kaçak yollarla geçen bazı Suriyelilerle görüşüp, ülkelerindeki durum hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri daha sonra gazetecilerin çekim yaptığı bir evin çatısına çıkarak, sınırı inceledi. Kuveyt Milletvekili Waleed Al Tabtabai, Suriye halkını desteklemek için buraya geldiklerini belirtti. Ellerinden geldiğince Suriye'deki rejim karşıtı halkı destekleyeceğini belirten Al Tabtabai, ''Suriye halkının hep yanında olacağız. Suriye rejimi, halkına çok katı şekilde davranıyor. Orada büyük sıkıntılar yaşandığını anladık. Bütün insan hakları çiğneniyor'' dedi. Türk hükümeti ve halkına katkılarından dolayı teşekkür eden Al Tabtabi, şunları kaydetti: ''Suriye halkına daha fazla yardımda bulunulmasını istiyoruz. Türkiye'nin şu anda yaptığı açıklamalar bütün Arap ülkelerinden daha iyi. Suriye karşısında tüm dünyada en iyi duruşu Türkiye sergiliyor. Bütün Kuveyt halkı, Suriye halkının yanındadır. Rejimin karşısında onları desteklemeye devam edeceğiz.'' Parlamenter Mübarak Muhammed El Wailan, Kuveyt halkını temsilen geldiklerini belirtti. El Wailan, Suriye'deki katliamı protesto ettiklerini belirterek, ''Suriye halkı büyük dramlar yaşıyor. Dünya sessiz kaldı. Suriye'de çok fazla olay oluyor. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz; dünyadaki büyük ülkelerin bu olayın üzerine gitmesi gerekir. Bu işi bırakmayacağız. Tüm dünyaya anlatacağız'' dedi. Milletvekili Ceman El Harbeş, konuşmasına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ederek başladı. Türk hükümetinin şimdiye kadar çok iyi duruş sergilediğini belirten Harbeş, şöyle devam etti: ''Desteklerini görüyoruz. Ama daha fazla destek bekliyoruz. Üzücü olan şey, 500 metre arkamızda büyük bir katliam yapılıyor. Tüm dünya sessiz kaldı. Suriye'ye karşı sessiz kalanlara tepki gösteriyoruz, protesto ediyoruz. Suriye, İran ve Hizbullah birlik yapmışlar, katliamı beraber yapıyorlar. Tarih onları affetmeyecek. Bütün dünya sessiz kaldığı için bu katliam devam ediyor.'' Suriye sınırını dürbünle gözleyen parlamenterler, daha sonra Yayladağı ilçesine hareket etti.