Kuveytli generalin kızı 8,5 saat sonra bulundu

Ailesiyle birlikte geldiği Uludağ’daki Sarıalan Mevkii’nde kaybolan Kuveytli 22 yaşındaki Ayşe Abdullah Al Sıllaili, 8.5 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından bir uçurum kenarında şoka girmiş halde bulundu.

Babasının Kuveyt ordusunda General olduğu belirtilen genç kız, arama kurtarma ekipleri tarafından 20 metrelik kayalıktan halat uzatılarak çıkarıldı. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Al Sıllaili’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tatil yapmak amacıyla 10 gün önce ailesi ile Kuveyt’ten Bursa’ya gelen Ayşe Abdullah Al Sıllaili, Uludağ’ın Sarıalan Mevkii’nde yemek yedikten sonra dün saat saat 16.30 sıralarında gezmeye çıktı. Bursa manzarası seyretmek için Bakacak Mevkii’ne giden genç kız, indiği 20 metrelik kayalıktan çıkamadı.

Kuveytli aile, kızlarının dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Önce camiden genç kız için Türkçe ve Arapça anons yapılırken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi çağrıldı. Uzun uğraşlar sonucu Al Sıllaili ile telefon bağlantısı kuruldu. Ancak genç kızın cep telefonunun şarjının bitmesi üzerine iletişim kesildi.

Daha sonra bölgeye dağılarak arama yapan Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Mudanya Arama-Kurtarma (MAK), AKUT ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri Kuveytli genç kızı gece saat 01.00 sıralarında bir uçurum kenarında şoka girmiş halde buldu. Mahsur kaldığı 20 metrelik kayalık bölgeye halat uzatarak inen kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu genç kızı yukarıya çıkarmayı başardı.



Babası Kuveyt ordusunda general



Kuveyt ordusunda general olduğu bildirilen genç kızın babası Yusuf Abdullah Al Sıllaili ile eşi ve 4 çocuğuyla birlikte endişe dolu gözlerle kayıp kızlarının bulunmasını bekledi.

Kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Soruşturma sürdürülüyor.