Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 anlaşmaya imza attı

Kuveyt’te resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İki ülke arasında spor, yatırım ve bilim alanlarında işbirliğini içeren anlaşmalar imzalandı.

Erdoğan, bölgesel krizlerin ele alındığı toplantıların ardından yine Kuveyt Emiri Şeyh Sabah tarafından onuruna verilen öğlen yemeği sonrası Katar’a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece özel uçak “TUR” ile 23.15’te Rusya’nın Soçi kentinden Kuveyt’e hareket etti. Erdoğan, 01.30’da Kuveyt’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt’e geldi. Erdoğan daha sonra Beyan Sarayı Devlet Konukevi’ne geçti.

Kuleler kırmızı beyaz

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle başkent Kuveyt’in deniz sahilinde yer alan Arap Körfezi Meydanı’ndaki kuleler, Türk bayrağının yansıtılmasıyla kırmızı beyaza büründü.

Kuveyt Türk Toplumu Başkanı ve MÜSİAD Temsilcisi Nesim Ömeroğlu, şunları kaydetti:

“Bu gece mübarek bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Kuveyt semaları da bu vesileyle fevkalade ihtişamlı bir geceye sahne oluyor” dedi. Bölgenin fevkalade bir dönemden geçtiğini dile getiren Ömeroğlu, “Bu ziyaret Kuveytliler için büyük bir önemi haiz. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el-Sabah da parlamento açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin başta Katar krizi olmak üzere yaşanan sorunlar nedeniyle şu anda çok kritik bir dönemden geçtiğini, Katar ve Körfez gerçeği ile alakalı olarak başta Kuveytliler olmak üzere Müslümanların, bölge halkının destek beklediğini ifade etmişti. Kuveyt Emiri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunun nihai çözümü konusunda ciddi adımlar atacağını söylemişti. Kuveyt liderliğiyle, devlet erkanıyla, halkıyla umutlarını önce Allah’a, sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın yapacağı bilgece çözümlerine ve inşallah ortaya koyacakları duruşa bağlamış durumdalar.”

3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın Beyan Sarayı’ndaki görüşmelerinin ardından üç ayrı anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan ve Şeyh Sabah’ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, iki ülke arasında “Spor Alanında İşbirliği Anlaşması” Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan tarafından imzalandı. “Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı”nı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah imzaladı.

“Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü” de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerin ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Beyan Sarayı’ndaki öğle yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi. Erdoğan, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim’i de kabul etti.

Katar’a geçti

Daha sonra Türk firmalar tarafından yapılan havaalanı inşaatında brifing alan Erdoğan, 17.15’te Kuveyt’ten Katar’a hareket etti. Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.