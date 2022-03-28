Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı

Pazartesi günü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda inşa halindeki bir terminalde yangın çıktı.

AP'nin haberine göre; itfaiye ekiplerinin hala havalimanındaki yangını kontrol etmeye çalıştığını söyleyen İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tawheed al-Kandari, yangının nedeninin ve yaralananların olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Sivil havacılık yetkilileri, Pazartesi sabahı bazı uçuşların ertelenmesinin yangından kaynaklanmadığını aktardı.

Pistte bulunan uçakların arkasından yükselen yangın dumanlarının olduğu fotoğraflar sosyal medyada yer aldı.