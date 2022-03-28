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Dünya

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı

Yangında yaralı olup olmadığı bilinmiyor

28 Mart 2022 14:01

Pazartesi günü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda inşa halindeki bir terminalde yangın çıktı. 

AP'nin haberine göre; itfaiye ekiplerinin hala havalimanındaki yangını kontrol etmeye çalıştığını söyleyen İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tawheed al-Kandari, yangının nedeninin ve yaralananların olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.  

Sivil havacılık yetkilileri, Pazartesi sabahı bazı uçuşların ertelenmesinin yangından kaynaklanmadığını aktardı. 

Pistte bulunan uçakların arkasından yükselen yangın dumanlarının olduğu fotoğraflar sosyal medyada yer aldı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanıterminalyangın
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