Kuveyt'te lüks otelde karantinada kalanların şikâyet listesi: Et çok yağlı, salatanın sosu eksik...

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Yurt dışından gelenlerin evlerine dönmeden önce 14 gün boyunca karantinada tutulduğu Kuveyt'te, karantina sürecini 5 yıldızlı otellerde geçiren vatandaşların yetkililere ilginç şikâyetler yöneltti. Karantinadakilerin şikâyetleri arasında "Etimin yağı çok fazla, salatamda sos yok" gibi ifadeler yer aldı.

700'den fazla yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Kuveyt'de hükûmet, yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca topluma karışmasını yasaklayarak ülkedeki otellerde karantina altına almıştı. Karantinada kalan yaklaşık 60 bin Kuveytli lüks otellerde süreci geçirirken iki hafta önce karantinaya alınan ilk ekibin yetkililere yolladığı şikâyetler dikkati çekti.

Sosyal medyada yüklenen bir videoda yüzünü göstermeyen bir kadın karantinada kaldığı otelle ilgili "Sevgili Maliye Bakanı, yemeklerin tadı yok, yenilecek gibi değil, çöpe atıyoruz. Ruhen yorgunuz bir de üstüne yediklerimiz besleyici olmadığı için yeterli besin alamıyoruz. Salatamda sos yoktu ve her şey kupkuruydu" dedi.

Sosyal medyada şikayetlerini paylaşan bir adam "Valizim otelime hâlâ ulaşmadı ve kaldığım oda çok küçük" derken bir kadın da "Yediğim ette istediğimden daha fazla yağ var" dedi. Karantinadaki bir misafir ise "Oda servisi dökülen kahveyi temizlemeye geç geldi" dedi.

Kuveyt, karantina kurallarına uymayanlara para cezası uygularken milletvekili Ahmed Nabil al-Fadel vatandaşlara sabırlı olmaları ve şikâyetlerini azaltmaları yönünde çağrıda bulundu, "Üç gündür uyumayan doktorlar var" dedi.