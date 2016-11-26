Kuveyt sandık başına gitti

Kuveyt cumartesi günü sandık başına gitti. Kuveyt’te emirin dışında El Sabah ailesinin diğer kıdemli üyeleri de kabinede görev yapıyor. Ancak diğer petrol zengini Arap ülkelerinin aksine, Kuveyt'te bakanları aldıkları kararlardan sorumlu tutan seçilmiş bir de parlamento görev yapıyor.

Bu durum Kuveyt'i yöneten El Sabah ailesi ve milletvekilleri arasında ayrılık yaratıyor ve sonuç olarak on yıl içinde yedinci kez genel seçimler yapılıyor. Kadınların da 2005 yılında seçme hakkını kazandığı ülkede sabahın erken saatlerinden itibaren oy verme işlemi başladı.

Seçimler, son dönemde global petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle kesintilere uğrayan beşikten mezara sosyal refah sistemi nedeniyle Kuveytlilerin memnuniyetsizliklerinin arttığı bir dönemde yapılıyor.

Emir, son parlamentoyu milletvekilleri bakanları sübvansiyonlardaki kesintilerle ilgili topa tuttuğu için feshetmişti. Muhalif adaylar seçim kampanyalarını ekonomik, sosyal reformlar ve yolsuzluğa son verme vaatleri üzerine kurmuştu.

Muhalif partiler daha önce Temmuz 2013 ve Aralık 2012'de yapılan seçimleri boykot etmişti. Mahkeme muhalefetin kazandığı ve hükümetin seçim kanunu değiştirdiği Şubat 2012 seçim sonuçlarını geri çevirmişti. Muhalif partiler boykot kararına ülkeyi yöneten ailenin seçimlerde hile yapacağı iddiaları arasında son verdi.

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DW/afp/SSB/GA