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Dünya

Kuveyt, İran'la diplomatik ilişkilerini kesen beşinci ülke oldu

Suudi Arabistan, Şii din adamı dahil 47 kişiyi idam etmesi üzerine, İran ile diplomatik kriz yaşamıştı

05 Ocak 2016 15:57

Suudi Arabistan'ın idam krizi nedeniyle İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklaması sonrası, Sudan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Kuveyt'ten de Suudilere destek geldi. Kuveyt'in, İran'da Suudi Arabistan diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırılar nedeniyle Tahran’daki büyükelçisini geri çekme kararı aldığı belirtildi. 

Suudi Arabistan’da Şii din adamı Ayetullah Nimr Bakır el-Nimr’in idam etmesinin ardından İran’ın başkenti Tahran’daki Suudi Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki Suudi Konsolosluğunun ateşe verilmişti. Suudi Arabistan bu olaydan sonra İran’dan temsilciliklerini çekmişti. 

Hürriyet’in haberine göre; Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın da İran'ın Kuveyt Büyükelçisi’ni çağırarak protesto notası verdiği bildirildi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Şii din adamı El-Nimr'in idam edilmesini protesto eden göstericilerin Suudi Arabistan'ın İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarını ateşe vermesi nedeniyle İran'ın Kuveyt Büyükelçisini çağırarak protesto notası verdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Suudi Arabistan'ın büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yapılan saldırıların yabancı diplomatların güvenliği konusunda İran'ın yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmediği ve uluslararası normların ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğu" ifade edildi.

Dün de Bahreyn ve Sudan, İran’la diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını, Birleşik Arap Emirlikleri ise diplomatik ilişkilerin en düşük seviyeye çekildiğini açıklamıştı.

İran’daki Suudi diplomatik temsilcilerine yapılan saldırıların ardından Suudi Arabistan, İran’la diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını açıklamış ve Suudi Arabistan’daki İranlı diplomatların ülkeyi terk etmelerini istemişti.

 

Ruhani: Örtbas edilemez

 

Suudi Arabistan'ın İran'la diplomatik ilişkilerini kesmesini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, "Riyad yönetimi, İran'la olan ilişkilerini keserek bir din alimin kafasını keserek işlediği 'büyük cinayeti' örtbas edemez" dedi.

İran'da resmi temaslarda bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'i kabul eden Ruhani, Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'in idam edilmesi kınayarak, "Birisi eleştiri yaptı diye kafası kesilmemeli" ifadesini kullandı.

Ruhani, "İnsan ve İslam haklarına karşı yapılmış bu cinayet elbette ki kamuoyunun tepkisini çekecek" diye konuştu.

 

Avrupa'ya çağrıda bulundu

 

İnsan hakları ihlali konusunda Avrupa'nın daima tutum sergilediğini kaydeden Ruhani, "Avrupa'nın bu konuda da insan hakları görevini yerine getirmesini umut ediyoruz" dedi.

Görüşmede Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen, ülkesinin Şii din adamı Nemr'in idamını kınadığını ifade etti.

 

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