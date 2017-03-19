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Politika

Kuveyt Emiri el Sabah Türkiye'ye geliyor

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah yarın Türkiye'ye gelecek

19 Mart 2017 17:02

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

El Sabah'ın 22 Mart'a kadar sürecek ziyareti sırasında kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Nişanı tevcih edilecek.

Kuveyt Emiri el Sabah ile iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan çeşitli alanlardaki iş birliği anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor.

Açıklamada, "İkili ve bölgesel konuların ele alınacağı söz konusu ziyaret, halihazırda mükemmel düzeyde ilişkilere sahip olduğumuz Kuveyt ile gerek ikili gerek Körfez İşbirliği Konseyi kapsamında iş birliğimizin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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