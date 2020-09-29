Kuveyt devlet televizyonu duyurdu: Emir Sabah, hayatını kaybetti

Kuveyt resmi televizyonu, 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

91 yaşındaki Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Kuveyt Emiri, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın hayatını kaybettiğini haber ajanslarının duyurmasının ardından, Kuveyt Hükümeti Sözcüsü Tariq Al-Muzrim, “Kuveyt Emiri’nin tedavisi sürüyor. Ölüm haberleri gerçekdışı” ifadesini kullanmıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah kimdir?

25 yaşındayken devlet kademelerinde üst düzey bürokratik görevler üstlenen, 1963-2003 arasında 40 yıl dışişleri bakanlığı yapan Şeyh Sabah, 'en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı' ünvanını aldı. Bu görevi yürütürken aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı gibi farklı devlet görevlerini de üstlendi.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği Birinci Körfez Savaşı sırasındaki zorlu diplomasi sürecini yönetti.

Dışişleri Bakanlığı görevinin ardından Şeyh Sabah, 2003-2006 yıllarında ülkesinin Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.