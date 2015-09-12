Kuveyt 8 milyar euro'luk savaş uçağı aldı



Eurofighter konsorsiyumu üyesi İtalya'dan yapılan açıklamaya göre, Kuveytli yetkililer 28 adet Eurofighter Typhoon'un siparişini öngören bir iyi niyet bildirgesine imza attı. Sipariş bedelinin 8 milyar euroyu bulduğu belirtildi.

Eurofighter birlikteliği İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan oluşuyor. Konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Finmeccanica şirketleri yer alıyor. Eurofighter birlikteliğine Avusturya ve Suudi Arabistan'ın ardından en son 12 uçak sipariş veren Umman katılmıştı.

Körfez ülkelerinin ilgisi

Öte yandan Eurofighter konsorsiyumu Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Eurofighter'in rakibi Fransız Dassault Aviation, Rafale tipi savaş uçaklarını Mısır, Hindistan ve Katar'a satmayı başarmıştı. Eurofighter ABD, İsveç ve Fransa merkezli rakipleriyle piyasa mücadelesinde şimdiye kadar belirgin bir başarı elde edememişti.

'Kuveyt, Boeing'den de 24 savaş uçağı alacak'

Eurofighter sözcüsü Danimarka, Belçika, Endonezya, Malezya ve Suudi Arabistan'ın da ilgi gösterdiğini açıkladı. Sözcü, "Kuveyt'ten aldığımız siparişi yeni siparişlerin olumlu bir mesajı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Uzmanlara göre Kuveyt ABD'li üretici Boeing'den üç milyar dolar karşılığında 24 savaş uçağı almak için görüşmelerini sürdürüyor.