Kutusundan çıkmamış Android telefonlarda zararlı yazılım bulundu

Siber güvenlik firması Check Point’in yayınladığı bir blog gönderisinde güvenlik firması 38 adet android işlemcili cihazda ‘ileri boyutta enfeksiyon’a rastlandığını bildirdi.

Check Point’in bulguları, cihazların kullanıcılar tarafından satın alınmadan önce zararlı yazılım (malware) taşıdıklarını açığa çıkardı.

Bununla birlikte zararlı yazılım, satıcının sağladığı onaylı ROM’da bulunamadı. Bu durum, Android cihazların tedarik zinciri içerisinde bir noktada bu yazılımlarla enfekte edildiğini gösteriyor.

Bu yazılımlardan Slocker adı verileni cihazdaki bütün dosyaları AES şifreleme algoritmasıyla şifreleyerek kullanıcıdan şifre karşılığında fidye talep ediyor. Cihazlar arasında en dikkat çekici aşırı reklam yapan Loki isimli yazılım. Bu yazılım, gelir elde etmek için cihazlarda yasal olmayan reklamları gösteren karmaşık bir yapıya sahip.

Şirket söz konusu cihazların üreticilerini açıklamıyor. Ancak Independent'ta yer alan iddiaya göre, söz konusu zararlı yazılıma rastlanan cihazların listesi şöyle...

Samsung Galaxy Note 2

LG G4

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 8.0

Xiaomi Mi 4i

Galaxy A5

ZTE x500

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab 2

Oppo N3

Vivo X6 plus

Nexus 5

Nexus 5X

Asus Zenfone 2

Lenovo S90

Oppo R7 plus