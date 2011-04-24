Kutupta namaz ve oruç vakti araştırması

T24 - 45 derece ve üzerindeki enlemlerde bulunan ülkelerdeki namaz ve oruç vakitlerinin düzenlenmesi için Mısırlı bir din adamı ekibiyle birlikte bir süre Norveç'de yaşayacak.

Güneşin doğuşu ve batışının Türkiye'deki gibi düzenli olmadığı 45 derece enlemi ve üzerindeki ülkelerde yaşayan Müslümanlar, özellikle Ramazan aylarında namaz ve oruç vakitleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyor.

2009 yılından beri yaz aylarına denk gelen Ramazan'da bazen bir saat içinde hem iftar, hem sahur yapmak hem de yatsı namazını kılmak zorunda kalınabiliyor. Bu noktaların bulunduğu bölgelerdeki sorunların çözümü için Mısırlı din adamı Kardavi'nin bir heyetle bir süre Norveç'te yaşayarak vakitleri oluşturmaya çalışacağı öğrenildi.

Bu bölgelerdeki Türk Müslümanları da bu heyete Diyanet İşleri Başkanlığından bir kişinin katılmasını istiyor. Bu ülkelerde yaşayan farklı mezheplerdeki Müslümanlar da tüm anlayışların birleşerek bir takvim oluşturulmasını talep ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Astronomu İlhami Aşıkkaya 45 derece enlemi üzerindeki ülkelerde imsak ve yatsı vakti belli bir zaman dilimi içerisinde oluşmadığını söyledi.

Bu bölgelerde Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararıyla imsak ya da yatsı vakti oluşmuyorsa, itibari imsak ve yatsı vakti belirlediklerini anlatan Aşıkkaya, bu bölgeler için itibari vakitleri kullandıklarını belirtti.



