Kutuplar yer değiştirebilir

T24 - Dünyaca ünlü bilim adamları yarın İstanbul’da bir araya gelip küresel doğal afetleri tartışacak, dünyayı bekleyen tehlikeleri sıralayacak. Bunlardan biri de manyetik alan yoğunluğunun azalması yüzünden kutupların yer değiştirecek olması...









İstanbul’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yarın düzenlenecek “Doğal Felaketler ve Çağdaş Uygarlığın Küresel Problemleri” konulu forumda, dünyada yaşanan doğal felaketler ve uluslararası çözüm önerileri masaya yatırılacak.



3 gün sürecek forumun düzenleyicileri arasında Uluslararası Küresel Jeoloji ve Çevre Değişimleri Araştırma Kurulu GEOCHANGE, Avusturya Bilimler Akademisi, Rusya Bilimler Akademisi, Pakistan Bilimler Akademisi, Dünya Bilimsel İşbirliği Kurulu WOSCO, Rohde&Schwarz Şirketi gibi uluslararası bilimsel kuruluşlar yer alıyor.



Rusya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Laverov’un ve GEOCHANGE Uluslararası Kurulu Başkanı Prof. Elçin Halilov’un yapacakları sunumda son 20 yılda doğal afetlerin sayısınını artmasının nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecek.



GEOCHANGE Kurulu’nun yapacağı sunumda, 1998 yılından itibaren başlayan ve dünya çekirdeğinden dışarıya doğru hızla ilerleyen enerjinin sonucunda litosfer tabakalarının hareketlenmesi sayesinde deprem oluşumlarında ve yanardağ patlamalarında hızlı artış beklenmekte olduğu vurgulanacak. Sunumda özetle yeryüzünde meydana gelebilecek şu tehlikelere dikkat çekilecek:



- Bilim adamlarına göre son 4 bin yılda dünyada sismik ve volkanik aktivite böyle bir şiddete ulaşmamış.

- Güneş sisteminde ve dünyada jeofizik parametrelerin çoğunda artış kaydedildi. Manyetik kutupların hızı ilk defa yüzde 500 arttı. Dünyanın manyetik alan yoğunluğunun azalması sayesinde manyetik kutuplarının değişmesi yaşanabilir. Kuzey ve Güney kutuplar yer değiştirebilirler.

- Bunun sonucunda meydana gelecek kozmik radyasyonun artışı tüm canlıların ölümüne sebep olabilir.

Ölümler 20 kat arttı



- 1990’lı yıllardan itibaren dünyada deprem sayılarının artışı ve şiddeti, yanardağ patlamaları, tsunami, fırtına, tornado ve sellerin artışı izlenmektedir. Doğal afetlerden hayatını kaybeden insanların sayısı 2009-2010 senelerinde geçmiş senelere kıyasla 20 kez artmış durumda. Doğal afetlerden oluşan ekonomik kayıp 2009 senesinden itibaren günümüze kadar 10 kez artış göstermekte.

- Doğal afetlerin sayı ve şiddetinin artışı ekonomik krize sebep olacak. Bu durum dünya ekonomisine büyük zarar verecek. Sigorta ve bankacılık sektörleri doğal afetlerden ilk zarar görecek sektörler olacak.

- Güneş aktivitesinin doruk noktasına ulaşması 2013-2014 senelerine tekabül edecek.

- Güneş aktivitesinin artışı kalp-damar hastalarının sağlığını etkileyecek ve kalp-damar hastalıklarından ölüm sayısının artışına sebep olacak.

- Güneşteki patlamalar nedeniyle uydu bağlantı, navigasyon sistemlerinde ciddi hasarlar oluşabilecek.

- 2012-2015 seneleri arasında doğal afetlerden can ve mal kaybı artışı bekleniyor.



Bu yıl Amerika sellerden kurtulamadı. Haziran ayında yaşanan sel onlarca kişinin ölümüne neden oldu.

Doğal afetlerden online bilgilenme



Forumda ilk kez yeni bir sosyal ağın tanıtımı yapılacak. Bu ağ sayesinde, doğal afet öncesi ve esnasında insanların bağımsız olarak harekete geçmesi ve doğal afetlerden kurtulma şanslarının artmasının nasıl sağlanacağı anlatılacak. Bu ağ sayesinde insanlık doğal afetlerden online bilgiler edinme fırsatına sahip olabilecekler. Dünyada ilk defa insanlar sadece hava durumunu değil, oluşabilecek tsunami, yangın, fırtına, sel, sismik aktivitenin artışı gibi bilgileri önceden edinme fırsatı bulacaklar.





