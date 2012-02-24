Kütüphaneden 13 bin kitap çaldı

T24 - Almanya'da bir memur kütüphaneden kitap çalarken yakalandı. Asıl sürpriz ise evindeydi, polisin yaptığı aramada 13 binden fazla tarihi kitap bulundu.



Almanya Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı’nın bir çalışanı tarihî kitap merakının kurbanı oldu. Polis, memurun Darmstadt’taki evinde tüm ülkedeki kütüphanelerden çalınmış 13 binden fazla bilimsel yapıt buldu. Kassel Savcılığı, eserlerin önemli bir bölümünün 18'inci yüzyıldan kalma olduğunu, bir kısmının ise 17'inci yüzyılın son dönemlerinden olduğunu açıkladı. Kitapların değerinin milyonlarla ölçüldüğü tahmin ediliyor. Suçlamalara yönelik henüz bir açıklamada bulunmayan zanlı görevden alındı.



Sayımda eksik çıkınca

45 yaşındaki zanlı, Hessen eyaletinin kuzeyindeki Bad Arolsen kentinde bulunan Waldeck Saray Kütüphanesi’nde kitapların eksik olduğunun dikkat çekmesinin ardından fark edildi.

Kasım ayında kütüphanede yapılan sayımda eksiklerin göze çarpması, bir süre sonra tekrar bir sayım yapılması ve daha da fazla kitabın eksik çıkmasının üzerine, kütüphane yetkilileri, bu iki sayım arasında kütüphanede araştırma yapan tek kişi olan zanlıyı polise şikayet etti. Kitapların değerinin milyonlarla ölçüldüğü tahmin ediliyor.



Video kamera il ağ kuruldu

Geçen salı günü ise, zanlı tekrar kütüphaneye geldi ve yerleştirilen video kamera ile kitapları çalışı görüntülendi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan zanlının üzerinden 53 kitap çıktı. Mineraloji, jeofizik ve doğa bilimleri üzerine kitapların bazılarının değerinin 7 bin euroya kadar çıktığı bildirildi.

Zanlının evinde arama yaparak başka çalıntı kitaplar da bulmayı uman polis yetkililerinin, 13 binden fazla kitapla karşılaşması şaşkınlık yarattı. Kitapların güvenli bir yere götürüldüğü, çalındıkları kütüphanelere de haber verildiği bildiriliyor.



400 bin Euroluk kitap çalan hademe

Birkaç yıl önce de Erlangen Üniversitesi’ndeki kütüphanenin hademesinin 20 yıldan uzun bir süre devamlı kitap çaldığı ve 400 bin eurodan fazla değeri olan bu kitapları sattığı ortaya çıkartılmıştı.