Kütüphanede kaybolan ve garip yerlerde yeniden beliren kitapların sırrı çözüldü

Çeviri - Gonca Tokyol

Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki bir kütüphanede kitapların olması gereken raflardan kaybolması ve bir süre sonra farklı yerlerde belirmesine dair uzun süredir yaşanan gizem çözüldü.

Kütüphaneyi düzenli olarak ziyaret eden evsiz vatandaşlarla bir toplantı yapan kütüphane yönetimi, kalacak yeri olmayan topluluğun kaldıkları yeri kaybetmemek için kitapları işaretlediğini ve başka birilerinin almaması için masa ve sandalyelerin altı, bulunması zor noktalar gibi farklı yerlere sakladığını ortaya çıkardı.

"Kitapları yaşadıkları yerlere götürerek zarar vermek istemiyorlar"

Yaşananların oldukça garip olduğunu belirterek nedenini çözmekte uzun süre zorlandıklarını kaydeden Auckland Kütüphaneler Yöneticisi Rachael Rivera, “Düzgün bir ayraçla işaretlenen kitapları kasıtlı bir şekilde rafların altına sıkıştırılmış şekilde buluyorduk. Birilerinin bizimle oyun oynadığını ya da küçük bir çocuğun canının sıkıldığını düşündük” dedi.

Kütüphaneye her gün düzenli olarak 50’ye yakın evsiz vatandaşın geldiğini ifade eden Rivera, “Yaptığımız toplantıda, kalıcı bir adresi olmadığı için kütüphane kartı alamayan evsizlerin bir gün sonra kaldıkları yerden devam etmek için kitapları sakladığı ortaya çıktı” diye konuştu.

Kitap okumak için kütüphaneden yararlanan evsizlerden bir kısmının yerel bir yardım merkezini adres göstererek kart sahibi olmasına izin verildiğini kaydeden yönetici, bir grubun ise kitapları yaşadıkları yere götürerek zarar vermekten ya da kaybetmekten korktuklarını söyledi.

"Kütüphaneye gelen evsizlerin büyük kısmının yüksek standartlara sahip bir okuma zevki var"

"Evi olmayan vatandaşlar sunduğumuz servise gerçekten değer veriyor ve kitaplara büyük bir saygıyla davranıyorlar” diyen Rivera, durumun fark edilmesinin ardından evsizlerin kitaplarını güvenle bırakacakları bir raf ayarlandığını aktardı. Kütüphanenin evsiz kullanıcıların gecikme cezalarına ya da kitapları geç getirmesine de ‘anlayış’ gösterildiğini belirten Rivera şöyle devam etti:

“Buraya gelen evsizlerin büyük bir kısmı çok bilgili ve oldukça ilginç, yüksek standartta bir edebi zevkleri var. İnsanlar farklı sebeplerde evsiz kalabilirler ve entelektüelite ile edebiyata ilgi duymak evsiz kalmanızı engellemez. Kütüphaneyi sadece bir yerlerde olmak için kullanan insanların sayısında büyük bir artış gördük.”