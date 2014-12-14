Kutup martısı 140 yıl sonra Türkiye'de ilk kez görüldü

Türkiye’de ilk kez görülerek kayda alındığı 1874 yılından itibaren kuş gözlemcilerinin fotoğraflamak için peşinde olduğu ’Kutup martısı’ Rize sahilinde görüldü. Türkiye’de fotoğraflanan 475’inci kuş türü olarak kayda geçen kutup martısını fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri Türkiye’nin dört yanından Rize’ye akın etmeye başladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, Rize sahilinde kuş gözlemciliği yapan Murat Saltuk, cuma günü farklı bir martı türü fotoğrafladı. Türkiye’nin önde gelen kuş gözlemcileri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda martı türünün 1874 yılında İstanbul’da kayda alınan ’Kutup Martısı’ olduğu anlaşıldı. O tarihten bu yana ülkede görülmeyen ve fotoğraflanamayan nadir kuşlardan biri olan kutup martısının Rize sahilinde görüldüğü haberi, kuş gözlemcilerine ait internet siteleri ile sosyal medyada duyuruldu. Ardından bu türü fotoğraflamak isteyen çok sayıda kuş gözlemcisi Rize’ye gelmeye başladı.

Bu sabah İstanbul, Antalya, Trabzon, Adana, Samsun ve İzmir’den Rize’ye gelen yaklaşık 20 kişilik kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Kutup Martısı’nı Rize sahilinde fotoğrafladı. Rize Valisi Ersin Yazıcı’nın özel izni ile RİPORT Rize Liman sahasındaki gümrüklü alana giren kuş gözlemcileri, duvar üzerine konan kuşu fotoğrafladı.

'İlk kaydı almış olmam benim için büyük bir gurur'

Kuş türünü ilk kez fotoğraflayan Murat Saltuk Kutup Martısı’nın ilk kez 1874 yılında İstanbul’da kayıt altına alındığını belirterek o tarihten bu yana ilk kez kuşun fotoğrafının alındığını söyledi. Saltuk, "Bu kuşun görülmesi ülkemiz için çok büyük bir olay. Dünyada genelde kuzey bölgelerde yaşıyor. Buralara kadar gelmiş. Bu kuşun kaydını almak Rize’ye nasip oldu. İlk kaydı almış olmam da benim için büyük bir gurur oldu" dedi.

'Bu alan kuş gözlem istasyonu haline getirilmeli'

Rize Fotoğraf Sanatı Derneği (RİFSAD) Kurucu Başkanı Emin Kanbur 140 yıl önce Türkiye’de görülen kuş türünden dolayı ülkedeki kuş fotoğrafçılığı dalında önemli isimlerin Rize’ye gelmeye başladığını söyledi. Rize Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Berber ise, kuş türünün görüldüğü yerin korunması ve kuş gözlem istasyonu haline getirilmesini istedi.