Kutup Dairesi'nde yeni bir yaşam kuran çift

Bugün şehir yaşantısından ve getirdiği zorluklardan uzaklaşmak isteyen birçok kişi başka bir hayatın hayalini kuruyor.

Norveçli Hjertefolger ailesi de yola böyle bir hayalle çıktı.

Kutup Dairesi üzerinde bulunan bir adaya inşa ettikleri ev ve kurdukları yaşantıyla da hayallerini gerçekleştirmeye karar verenlerin neler başarabileceğini ortaya koydular.

Ingrid ve Benjamin Hjertefolger çifti 2013 yılında Norveç'in Sandhornoya Adası'na taşındı.

İlk hedefleri de "doğa evi" ismini verdikleri evlerini yapmak oldu.

Kum, su, saman ve kilden oluşan bir karışımla, 5 oda ve 2 banyodan oluşan 3 katlı evin iç cephesini tamamladılar.

Evin kutup kışına dayanıklı dış cephesi ise "güneş kubbe" adı verilen bir mimari modelle oluşturuldu.

İki katmanlı bu mimari sayesinde, aile, "sürdürülebilir yaşantı" modelini de hayata geçirme fırsatı buldular.

Isı kaybını dolayısıyla da ısınma maliyetini azaltırken, iki cephe arasında kalan alana da evin atık suyuyla beslenen bir sebze-meyve bahçesi kurdular.

4 çocukları bulunan çift, bu bahçe sayesinde, elma, kiraz, şeftali, kivi üzüm gibi meyvelerin yanında kabak, domates ve çok sayıda yeşilliği üstelik yıl boyu yetiştirmeyi başardı.

Tamamı aile ve ailenin yakın arkadaşları tarafından inşa edilen bu ev yıl boyu misafirlere açık.

Aile belli bir ücret karşılığında bu evde konaklama imkanı sağlıyor.

Ingrid tarafından verilen yoga dersleri de bu "doğa kaçışı" için oluşturulan pakete dahil.

Hjertefolger ailesine en çok sorulan soruların başında çocuklarının eğitimi geliyor.

Ingrid Hjertefolger bu soruya, hayatlarını anlattığı günce'de ayrıntılarıyla cevap veriyor.

Çocuklarının evde eğitim aldığını, babaları Benjamin'in bu sorumluluğun çoğunu üstlendiğini "doğa evi" isimli güncede paylaşıyor.