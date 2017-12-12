Kutup ayısının açlıktan ölmeden önceki görüntüleri dünyada gündem oldu

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Nicklen, açlıktan ölmek üzere olan bir kutup ayısını görüntüledi. Nicklen, hayvanın acıklı görüntülerinin, iklim değişikliği konusunda bir farkındalık yaratması amacıyla paylaştığını belirtti.

Bir deri bir kemik kalmış bir kutup ayısının hiç buzul olmayan bir ortamda, açlıktan ölmek üzereyken çekilen görüntüleri tepki topladı.

Kanada'nın Baffen Adası'nda çekilen görüntülerde, kutup ayısı açlıktan can çekişirken görülüyor. Yiyecek bulmak için balıkçıların bıraktığı bir varile güçlükle giden kutup ayısı, bir süre sonra da yere yığılıyor. Sea Legacy adlı çevreci grup için çalışan biyolog ve fotoğrafçı Paul Nicklen, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "O anlarda ağlamaya başladık ve ayıyı gözyaşlarımız akarken görüntülemeye devam ettik" diye yazdı.

'O sahneyi kafamdan çıkaramıyorum'

Ayının bu çekimden belki de saatler sonra hayatını kaybettiğini belirten Nicklen, grubunun ayıyı kurtarma imkanına sahip olmadığını ifade etti. Fotoğrafçı yakaladığı görüntüler için, "Bu, halen kafamdan çıkaramadığım yürek parçalayan bir sahne. Ama kayıtsızlık duvarını yıkmak için güzel kadar üzücü şeyleri de paylaşmamış gerektiğini biliyorum" ifadesini kullandı.

Buzlar eskisinden daha erken erimeye başladı

Görüntüyü, iklim değişikliğinin neye benzediğini insanlara göstermek için yayınlama kararı aldığını belirten Nicklen, "Son yıllarda kutup bölgesinin bu kısmında kış mevsimleri kısaldı ve denizdeki buzlar eskisinden daha erken erimeye başladı. Bu yüzden ayılar deniz aslanları ve morsları avlayamıyor ve kış uykusu için yeteri kadar yiyecek biriktiremiyor" ifadelerini kullandı.