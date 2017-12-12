T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kutup ayısının açlıktan ölmeden önceki görüntüleri dünyada gündem oldu

Bir deri bir kemik kalmış bir kutup ayısının hiç buzul olmayan bir ortamda, açlıktan ölmek üzereyken çekilen görüntüleri tepki topladı

12 Aralık 2017 05:32

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Nicklen, açlıktan ölmek üzere olan bir kutup ayısını görüntüledi. Nicklen, hayvanın acıklı görüntülerinin, iklim değişikliği konusunda bir farkındalık yaratması amacıyla paylaştığını belirtti.

Bir deri bir kemik kalmış bir kutup ayısının hiç buzul olmayan bir ortamda, açlıktan ölmek üzereyken çekilen görüntüleri tepki topladı.

Kanada'nın Baffen Adası'nda çekilen görüntülerde, kutup ayısı açlıktan can çekişirken görülüyor. Yiyecek bulmak için balıkçıların bıraktığı bir varile güçlükle giden kutup ayısı, bir süre sonra da yere yığılıyor. Sea Legacy adlı çevreci grup için çalışan biyolog ve fotoğrafçı Paul Nicklen, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "O anlarda ağlamaya başladık ve ayıyı gözyaşlarımız akarken görüntülemeye devam ettik" diye yazdı.

'O sahneyi kafamdan çıkaramıyorum'

 

Ayının bu çekimden belki de saatler sonra hayatını kaybettiğini belirten Nicklen, grubunun ayıyı kurtarma imkanına sahip olmadığını ifade etti. Fotoğrafçı yakaladığı görüntüler için, "Bu, halen kafamdan çıkaramadığım yürek parçalayan bir sahne. Ama kayıtsızlık duvarını yıkmak için güzel kadar üzücü şeyleri de paylaşmamış gerektiğini biliyorum" ifadesini kullandı.

Buzlar eskisinden daha erken erimeye başladı

Görüntüyü, iklim değişikliğinin neye benzediğini insanlara göstermek için yayınlama kararı aldığını belirten Nicklen, "Son yıllarda kutup  bölgesinin bu kısmında kış mevsimleri kısaldı ve denizdeki buzlar eskisinden daha erken erimeye başladı. Bu yüzden ayılar deniz aslanları ve morsları avlayamıyor ve kış uykusu için yeteri kadar yiyecek biriktiremiyor" ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER

dünyagündemkutup ayısıaçlıktan öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24