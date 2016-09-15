Kutup ayılarının 'rehin aldığı' bilim insanlarına yardım ulaştı

Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde araştırma yaptıkları meteoroloji istasyonunda, yaklaşık 2 haftadır kutup ayılarının "kuşatması" altında olan meteorologlara yardım malzemeleri ulaştı.

Troynoy adasındaki meteroloji istasyonunda "rehin kalan" bilim insanları, ayıları korkutup uzaklaştırmak için işaret fişeği ve benzeri malzemeler istemişti.

İstasyon şefi Vadim Plotnikov istasyonun 31 Ağustos'tan bu yana 10 yetişkin ve 4 yavru kutup ayısı tarafından ablukaya alındığını belirtti.

Ayılar bir meteoroloğun köpeğini öldürdü. İstasyondaki çalışmalar da "abluka" nedeniyle büyük oranda aksadı.

İstasyonu işleten şirketten bir yetkili yardımın yakınlardaki bir adaya gemiyle gönderildiğini, ardından helikopterle istasyona ulaştırıldığını belirtti.

İstasyona ayrıca iki köpek de gönderildi.

Bilim insanlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir yetkili "Bir anne ayının geceleri yavrularıyla birlikte istasyonun pencelerinin önünde geçirdiğini söylediler" dedi.

Bilim insanlarından istasyon dışına çıkmamaları istendi. Kutup ayılarının, yemek artıklarının kokularına gelmiş olabilecekleri tahmin ediliyor.

Kuzey Kutup bölgesinde daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı.

Kutup ayıları Rusya'da batıda Murmansk'tan batıdaki Çukotka'ya kadar uzanan Kuzey Kutbu kıyı bölgesinde yaşıyor.

Kutup ayıları karada yaşayan en büyük etobur hayvanlar. Ağırlıkları 800 kg'a kadar çıkabiliyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Kutup ayılarını risk altındaki hayvanlar grubuna sokuyor. Küresel ısınma nedeniyle yaşam alanlarının kaybolması, kutup ayılarının nesli için en büyük tehlikeyi oluşturuyor.