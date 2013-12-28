'Ayakkabı kutularının gideceği' öne sürülen üniversitenin rektörü konuştu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Türkiye'de düzenlenen operasyonlar sonrası tartışılan 'yasa dışı para transferi' iddialarına dair açıklamada bulunarak; hiçbir yasa dışı para transferi olmadığını, hesapların yasal denetimden geçtiğini öne sürdü.

Operasyon kapsamında tutuklanan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, evindeki ayakkabı kutularından çıkan 4.5 milyon doların bir kısmının, Uluslararası Balkan Üniversitesi için kendisine teslim edilen bağışlar olduğunu iddia etmişti. Gündüz, üniversiteye 2006 yılından bu güne kadar yapılan bütün bağışların, desteklerin yasal olduğunu, banka kanallarıyla üniversiteye veya üniversitenin bağlı olduğu vakfın hesaplarına aktarılan bağışların yasal denetimden geçtiğini söyledi.

Üniversitenin mali konularda, eğitim öğretim konularında yasal incelemelerden, denetimlerden geçtiğini ve bu zamana kadar yasal olmayan ya da illegal olan hiçbir şeyi söz konusu olmadığını ifade etti. Özellikle açık ve şeffaf olmayı, kamuoyu önünde hesap verebilir bir şekilde eğitim, öğretim faaliyetlerini devam ettirmeyi özellik olarak gördüklerini belirti.

Rektör Gündüz, "Üniversiteye yapılan her bir kuruş bağış ya da yardım, tamamı kayıt altındadır. Kayıt dışı olan ya da yasal çerçevede denetlenmeyen, yasa dışı yollarla şu ya da bu şekilde üniversiteye aktarılmış olan hiçbir kuruş söz konusu değildir. Bu çerçevede de biz üniversitemizin en azından buradaki bütün yasal denetimle sorumlu olan organların, kurumların, üniversitemizin bütün hesaplarını zaten denetlediklerini, banka hesaplarımızın son derece şeffaf ve açık olduğundan her yerde de ifade ediyoruz, söylüyoruz" dedi.

'Bürge durumu izah etti'

Gündüz, Türkiye'deki tartışmalar çerçevesinde vakfa yapılan bağışlar konusunda vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bürge'nin basın açıklamasıyla durumu izah ettiğini söyledi. Gündüz, Bürge'nin üniversitenin bağlı olduğu vakfa yapılan bağışların bir şekilde Türkiye'deki durumunu anlattığını, bu bağışların bir kısmının buraya ulaştırıldığını söylediğini de ifade etti. Belirtilen rakamların burada üniversite ve vakfın hesapları banka kanallarıyla incelendiğinde açık bir şekilde görüleceğini vurguladı.

Gündüz, 950 bin Euro’nun aktarılmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Hiçbir yasa dışı olan para transferi ya da yasa dışı olan bir faaliyet ile üniversitemizin bir ilgisinin olmadığını tekrardan altını çizerek vurgulamak istiyorum. Hüseyin Bürge Türkiye'deki basın açıklamasında zaten ifade etti. Yani bu paranın bu bahsedilen 950 bin Euro'nun bir şekilde aktarıldığını zaten söyledi ki üniversitenin ve üniversitenin bağlı bulunduğu Üsküp Vakfı'nın bankadaki hesapların incelediğinde de bu açıkça görülecektir" dedi.

Bürge parayı geri istemişti

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, rüşvet operasyonunda el konulan 4.5 milyon doların, Uluslarararı Balkan Üniversitesi’ne yapılan bağışlar olduğunu belirterek, söz konusu paranın vakfa iade edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını belirtmişti.

Üsküp Eğitim Kültür Vakfı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bürge, bağışın Üsküp’teki üniversiteye aktarılması için Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın önerdiği yöntemle Makedonya mevzuatındaki zorlukların aşıldığını söylemişti. Bürge, bakiyenin havalesi öncesi operasyonun yapıldığını, vakfın parasına el konulduğunu sözlerine eklemişti.

'950 bin Euro'yu zar zor gönderdik'

Operasyonda tutuklanan Halkbank Genel Müdürü Aslan ise mahkemedeki savunmasında, ayakkabı kutularından çıkan paraların Makedonya’daki Balkan Üniversitesi ve Çorum Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı için kendisine teslim edilen bağışlar olduğunu iddia etmişti.

Aslan, "Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olan Hüseyin Bürge isimli İstanbul milletvekilimiz ‘Türkiye’de bağış var. Makedonya’ya iletmekte zorluk çekiyoruz’ deyip benden yardım istedi. Ayrıca oğlu olan C.B. vasıtasıyla 1 milyon 950 bin Euroyu fiziki olarak bana getirip teslim ettiler. Bunun ilk 450 bin Euro’sunu göndermekte zorlandık. Çünkü Makedonya yerel hukuku bağış kabulünde çok zorluk çıkartıyor. Para girişinde zorluk çıkartıyor. Bu süreç içerisinde bu para da bende, evde kaldı. Çünkü bankaya herhangi bir kasaya koyduğumuz zaman kimin adına ve niçin konulması gerektiğini tutanakla belirtmemiz lazım. Bu paralar da evde duruyordu. Söz konusu teslimatın ancak 950 bin Euro’sunu zar zor gönderebildik. Dolayısıyla 1 milyon Euro evde bulunduğundan dolayı soruşturmaya konu edildi ve el konuldu" demişti.