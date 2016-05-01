Kut'ül Amare Zaferi komutanının manevi oğlu: Babam mezarına rakı dökülmesini vasiyet etmişti!

100. yıl dönümü nedeniyle bu yıl tören düzenlenen Osmanlı'nın son zaferi olarak bilinen Kut'ül Amare Savaşı'nın komutanı Halil Paşa'nın, mezarına rakı dökülmesini vasiyet ettiği öne sürüldü.

2014 yılında, Habertürk'te Murat Bardakçı'nın sunduğu "Tarihin Arka Odası" programda konuşan Dr. Necdet Özgelen, Kut'ül Amare komutanı Halil Paşa'nın mezarına rakı dökülmesini vasiyet ettiğini açıklamıştı. Halil Paşa'ya, "Paşa Babam" diye hitap eden ve 1944 "Türkçülük" davasında Nihal Atsız ile birlikte tutuklanan isimlerden biri olan Necdet Özgelen, gırtlak kanseri olan Halil Paşa'nın midesine inen bir hortumla rakı içmeye devam ettiğini de aktarmıştı.

Özgelen şunları söylemişti:

"Halil Paşa gırtlak kanseri olmuştu. Paşa babam burnundan geçirilen bir sondayla ancak sulu gıdalar alabiliyordu. Paşa babam soldayla rakı içiyordu. Bana daima vasiyet ederdi. 'evladım ölürsem, benim mezarıma ziyarete gelirsen, başucuma bir şişe rakı dök... Kayınbirader ile gittik, mezarı da bulduk, ama rakıyı dökemedik. Nasıl dökerdiniz, mezarlık ve rakı nasıl bir arada olabilir."

Kut'ün Amare Zaferi'nin 100. Yılı için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Milletimizin, medeniyetimizin binlerce yıllık tarihini, neredeyse 1919 yılından başlatan bir tarih anlayışını reddediyorum. Her kim ki zaferleriyle ve yenilgileriyle son 200 yılımızı, hatta son 600 yılımızı soyutlayıp eski Türk tarihinden Cumhuriyete atlıyorsa biliniz ki o kişi milletimizin de devletimizin de hasmıdır" demişti.

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