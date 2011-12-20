Kutudan bebek cesedi yerine buz çıktı!

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Antalya'da geçen Şubat ayında sancıları başlayınca hastaneye götürülen 8 aylık hamile 17 yaşındaki A.A., burada doğum yaptı.Ancak A.A.'nın bebeği, doğum sırasında öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığı, otopsi ve DNA testi yapılması için bebeğin cesedini İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.Otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu, 10 ay sonra bebeğin cesedini özel korumalı bir kutuyla Alanya Devlet Hastanesi Morgu'na gönderdi.Morg görevlileri, bebeğin defnedilmesi için kutuyu açmadan Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na götürdü.Burada mühürlü kutuyu açan görevliler, bebeğin cesedi yerine bozulmayı önlemesi için konulan buz parçalarıyla karşılaştı.Durumun bildirilmesi üzerine Alanya Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne A.A. ile annesi Goşan Dağ, Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri'nde görevli şoför Adem Ünal ve Belediye İmamı Adem Çekiç'in ifadesi alındı.Polis yetkilileri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yanlışlıkla bebeğin cesedinin bulunduğu kutu yerine, boş ve mühürlü bir kutunun Alanya'ya gönderildiğini belirtti. Bebeğin cesedinin mühürlü kutu içinde 3 gün içinde aileye teslim edileceği belirtildi.