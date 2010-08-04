Kutsi üç günde üç konser verdi

T24-

Hafta sonuna üç konser sığdıran sanatçıya ilgi büyük oldu. Cuma akşamı Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sahneye çıkan Kutsi’yi 5 bin kişi izledi. Cumartesi akşamı Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde zeytin festivali kapsamında konser veren Kutsi’yi izleyenlerin sayısı 10 bindi. Yorucu maratonun son gününde Pazar akşamı Edirne Keşan festivaline katılan sanatçı, bu kez inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı. Festival alanı olarak belirlenen sahada 25 bin kişiyi karşısında gören Kutsi, konserini yarım saat daha uzattı. 72 saat içinde hızlı bir konser turu gerçekleştiren Kutsi’yi toplamda 40 bin kişi izlemiş oldu.