T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kutsi, kızıyla okul yararına şarkı söyledi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına düzenlenen etkinlikte, şarkıcı ve dizi oyuncusu Kutsi, aynı okulda öğrenci olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile şarkı söyledi

30 Mart 2018 17:22

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına düzenlenen etkinlikte, şarkıcı ve dizi oyuncusu Kutsi, aynı okulda öğrenci olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile şarkı söyledi. Kutsi, kızıyla şarkı söylemenin hayali olduğunu belirterek \"Albümde de birlikte şarkı söylemek istiyorum\" dedi.
Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul orkestrasının sahne aldığı konser programı düzenlendi. Herodot Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen etkinlikte okul öğrencileri amatör olarak performanslarını sahneledi. Öğrenciler türkülerden, popüler şarkılara kadar eserler seslendirdi. Konsere öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Konserin son bölümünde ise şarkıcı Kutsi, aynı okulda ilkokul üçüncü sınıfta olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile birlikte sahne aldı. Kutsi kızı ile birlikte, \'Bana bir masal anlat baba\' isimli şarkıyı seslendirdi. Albümündeki şarkılardan da seslendiren Kutsi\'ye performansı süresince kızı eşlik etti. Kutsi \'Sana ne\' şarkısını, tüm çocukları sahneye çağırıp birlikte dans ederek söyledi. Çocuklar sahnede bol bol oynayarak eğlendi.
Kutsi, kızıyla birlikte şarkı söylemenin hayali olduğunu belirterek, \"Kızımla aynı sahneyi paylaşmak benim hayalimdi. Birlikte şarkı söyledik. O da benim gibi müziğe yöneldi. Ben albümde de kızımla birlikte şarkı söylemek istiyorum. Bu etkinliğe katılan tüm çocuklar bizimle aynı sahneyi paylaşsın. Bize eşlik etsin, dans etsin. Her zaman bu etkinliklere destek olmaya hazırım\" dedi.  Okul yararına düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirle sınıf panolarının tek tip olarak yeniden düzenleneceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUM Gülümser Mehmet DanacıKutsiCeylin Ada KaradoğanGülümser Mehmet DanacıOkul Aile BirliğiHerodot Kültür MerkeziKonsereKonserinAlbümündekiBirlikteBenBuBizeHerOkulFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24