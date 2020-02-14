'Kutsal topraklarda' porno çekip Pornhub'a yüklediler; yüz binlerce kişiyi karşılarına aldılar

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Myanmar'ın en tanınan turistik noktası olan ve Unesco dünya mirası listesinde bulunan, birçok budist tapınağının bulunduğu Bagan'da bir pornografik film çekilmesi büyük tepki gördü.

Video, kendilerini 23 yaşında bir İtalyan çift olarak tanımlayan kullanıcılar tarafından porno film sitesi Pornhub'a yüklendi. Video kısa süre içinde kitlelere ulaşırken, yaklaşık 250 bin beğeni aldı. Buna karşılık yaklaşık yarım milyon kişi videoyu beğemediğini ifade etti.

Çiftin görüntüleri kutsal sayılan tapınaklardan birinin arkasında çekildi. Sosyal medya kanallarından birçok kullanıcı görüntüleri kınadı ve Bagan tapınaklarının "kutsal topraklar" olduğunu belirtti.

Tapınaklarda ve çevresinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet giymek ve öpüşmek yasak.