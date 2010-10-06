-KUTSAL TAPINAĞA DEMİR DİREK DİKİLMİŞ GAZİANTEP (A.A) - 06.10.2010 - Gaziantep'teki Dülük (Doliche) antik kentindeki kazıda, kutsal tapınağın ortasına demir direk dikildiği ve beton dökültüğü ortaya çıktı. Almanya'daki Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter, Dülük antik kentinde doğan, Anadolu ve Akdeniz ülkelerine hatta İngiltere'ye kadar yayılan Jupiter Dolichenus inancının merkezi olan kutsal tapınağı gün ışığına çıkarmak için Dülükbaba Tepesi'nde kazı çalışmaları yapıyor. Geçen yılki kazılarda kutsal tapınağın büyük temel duvarını bulan Prof. Dr. Engelbert Winter ve ekibi, bu yıl tapınağın bütününü ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarını sürdürdü. Kazı sırasında, alana anten tesisi için beton kullanılarak dikilen bir demir direğin kutsal tapınakta tahribata neden olduğu belirlendi. Kazı öncesi kesilerek alandan çıkarılan demir direğin ve direği zemine sabitlemek için kullanılan betonun, kutsal tapınağın 8-9 metrekarelik bölümünün tahrip olmasına yol açtığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Engelbert Winter, kazıya destek veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, tahribata neden olan elektrik direğinin kültürel mirasa arzu edilmeyen bir müdahale örneği olduğunu belirtti. Kültürel mirasa benzer yanlış müdahalelerin önlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Engelbert Winter, Dülük antik kenti ve benzerlerinin insanlığın ortak malı olduğunu, bu nedenle kültürel mirasın korunmasında herkese görev düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Engelbert Winter, Dülük Antik kentini gün ışığına çıkarmak, tanıtmak ve turizme kazandırmak istediklerini ifade etti.