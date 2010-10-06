T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KUTSAL TAPINAĞA DEMİR DİREK DİKİLMİŞ GAZİANTEP (A.A)

06 Ekim 2010 15:07

-KUTSAL TAPINAĞA DEMİR DİREK DİKİLMİŞ GAZİANTEP (A.A) - 06.10.2010 - Gaziantep'teki Dülük (Doliche) antik kentindeki kazıda, kutsal tapınağın ortasına demir direk dikildiği ve beton dökültüğü ortaya çıktı. Almanya'daki Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter, Dülük antik kentinde doğan, Anadolu ve Akdeniz ülkelerine hatta İngiltere'ye kadar yayılan Jupiter Dolichenus inancının merkezi olan kutsal tapınağı gün ışığına çıkarmak için Dülükbaba Tepesi'nde kazı çalışmaları yapıyor. Geçen yılki kazılarda kutsal tapınağın büyük temel duvarını bulan Prof. Dr. Engelbert Winter ve ekibi, bu yıl tapınağın bütününü ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarını sürdürdü. Kazı sırasında, alana anten tesisi için beton kullanılarak dikilen bir demir direğin kutsal tapınakta tahribata neden olduğu belirlendi.  Kazı öncesi kesilerek alandan çıkarılan demir direğin ve direği zemine sabitlemek için kullanılan betonun, kutsal tapınağın 8-9 metrekarelik bölümünün tahrip olmasına yol açtığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Engelbert Winter, kazıya destek veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, tahribata neden olan elektrik direğinin kültürel mirasa arzu edilmeyen bir müdahale örneği olduğunu belirtti. Kültürel mirasa benzer yanlış müdahalelerin önlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Engelbert Winter, Dülük antik kenti ve benzerlerinin insanlığın ortak malı olduğunu, bu nedenle kültürel mirasın korunmasında herkese görev düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Engelbert Winter, Dülük Antik kentini gün ışığına çıkarmak, tanıtmak ve turizme kazandırmak istediklerini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24