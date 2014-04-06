T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kutsal kase' bulundu iddiası

İspanya'da 1950 yılından beri sergilenen 11’inci yüzyılda yaşayan İspanya Kraliçesi Urraca’ya ait olduğuna inanılan kâsenin, binlerce yıldır izi sürülen ‘kutsal kâse’ olabileceği iddia edildi

06 Nisan 2014 18:43

İspanya’nın Leon kentindeki San İsidero Bazilikası’na ait küçük müzede 1950 yılından beri sergilenen, akik taşından yapılma ve altın kaplama kasenin, yaklaşık 2 bin yıl önce İsa’nın kullandığına inanılan ‘kutsal kâse’ olduğu iddia edildi.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, biliminsanları 11’inci yüzyılda yaşayan İspanya Kraliçesi Urraca’ya ait olduğuna inanılan kâsenin binlerce yıldır izi sürülen ‘kutsal kâse’ olabileceğini söylediler. Araştırmacılar Margarita Torres ve Jose Ortiza del Rio, söz konusu kasenin İsa’nın ölümünden sonra Filistin’de Müslümanlarca çalınıp Mısırlı Hıristiyanlara verildiğini iddia ettiler. Mısırlı Hıristiyanların kâseyi bir süre sakladıktan sonra, yaklaşık 1050 yılında kendilerine kıtlıkta yardım gönderen Kraliçe Utteca’nın babası, Castiles Kralı 1. Fernando’ya hediye ettiğini tespit ettiklerini söylediler.

ETİKETLER

kutsal kasehz isaispanya kraliçesi urraca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24