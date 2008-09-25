Kutsal emanetler sanal ziyarete açılıyor

Hazreti Muhammed'in hırkasından Hazreti Musa'nın asasına, Hazreti Davud'un kılıcından Hazreti İbrahim'in tenceresine pek çok kutsal eşyanın bulunduğu Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Kutsal Emanetler Dairesi, 3 boyutlu olarak www.360tr.com internet sitesinden gezilebilecek.

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Alınan bilgiye göre, www.360tr.com multi-medya grubu, 2 yıldır üzerinde çalıştığı Topkapı Sarayı Müzesinin sanallaştırılması projesinin önemli bir ayağı olan Kutsal Emanetler Dairesine ilişkin çalışmayı tamamladı.Proje aşamasında yaklaşık 1250 adet özel VR panoramik fotoğraf çekildi.Projede, özel tekniklerle işlenen VR panoramikler, kullanıcı dostu arayüzlerle tasarlanarak sanal gezi projesi haline getirildi.Toplam 13 noktadan 3 boyutlu gezi konforu sunan projede, Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Dairesindeki semavi dinlerin çok önemli kutsal sembol ve figürleri, peygamber ve ashabının kullandığı eşya internet aracılığıyla gezilebilir oldu.Kutsal Emanetler Dairesinde, Hz. Muhammed'in sakalı, ayak izi, kılıçları, hırkası ve ona ait daha pek çok eşya, Kabe kapısı anahtarları, Hacerül Esved Muhafazası, Kabe olukları, Kabe maketi, Hz. Musa'nın asası, Hz. Davud'un kılıcı,Hz. İbrahim'in tenceresinin de bulunduğu pek çok obje sergileniyor.Sergilenen eşya, Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirilmiş, bir bölümü de İslam ülkelerinden derlenmişti.Türkiye'nin tanıtımı için projeler yapan www.360tr.com multi-medya grubu, daha önce Topkapı Sarayı Harem Bölümünü sanal ortama taşımıştı. Projeyi 175 milyon kişi ziyaret etmişti.Grup, Ayasofya Müzesi, Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Zeugma Müzesi, Mardin Süryani Kadim Kırklar Kilisesi, Mardin Zinciriye Medresesi, Şanlıurfa Balıklı Göl, Kapadokya ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesini de aynı yöntemle sanal ortama taşımıştı.Aynı yöntemle Kudüs ve Mescid-i Aksa projesini yayımlayacak olan www.360tr.com multi-medya grubunun, önümüzdeki aylarda tüm İstanbul'un tarihi, mimari, sanatsal ve kentsel yapısını "360dereceİstanbul" projesi ile internet ortamına taşımak amacıyla "en büyük sanal şehir" projesini başlattığı bildirdi.