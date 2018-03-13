'Kutsal emanetler' Karacabey'de 

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- 18 MART 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103\'üncü yıldönümünde Cumhurbaşkanına sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan yola çıkarılan ‘kutsal emanetler’, Bandırmalı atletler tarafından Karacabeyli atletlere teslim edildi.

Karacabey Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen teslim törenine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Karacabey İlçe Gençlik ve Spor Şube Müdürü S. Ayhan Sağlam katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olan kahramanların anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz alan Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Çanakkale’de şehit olan askerleri andıklarını belirtti. Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler konulu şiir yarışmasında Bursa\'da il birincisi olan Karacabey Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bıldırcın\'ın \'Destanlaşan Mehmetçik\' şiirini okumasının ardından Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı kutsal emanetleri, Bandırma ve Karacabey kaymakamlarının eşliğinde Karacabey gençliğine teslim edildi. Emanetler, Bilecik Valiliği\'ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı\'na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir\'e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teslim edilmek üzere Ankara\'ya ulaştırılacak.

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