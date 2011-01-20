Kutsal Damacana'da alkol yoktu!

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Basın mensuplarının filmle ilgili sorularını yanıtlayan başrol oyuncusu Ersin Korkut, "İddia edildiği gibi Şafak Sezer ile aramızda bir sorun yok. Film çekimlerine başlamadan önce senaryo bendeyken kendisiyle konuşmuştum. O benim abimdir. Kendisiyle aramızda bir sorun yoktur" dedi.İyi Seyirler Filmcilik Selin Altınel ve Şenol Zencir yapımcılığında gerçekleştirilen filmin senaryosunu, Leman Dergisi yazarlarından Ahmet Yılmaz kaleme aldı.Komik sahneleri ve diyaloglarıyla dikkati çeken filmin konusu şöyle:"Henüz minik bir bebekken kendisini cami avlusunda bulan yavru Sebo, güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip, kendi kendini yetiştirmiştir. Aklı başına geldiğinde zengin bir iş adamının konağında iş bulan ve kızı Demet'e platonik bir aşkla bağlanan Sebo'nun mutluluğu bir anda bozulur. Bir gece yarısıansızın müştemilatın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Dracula'dır."Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen film, yarın vizyona girecek.