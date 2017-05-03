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Yaşam

Kutsal dağda poz veren Playboy modeli yerlileri kızdırdı

"Bu Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda girip çıplak poz vermek gibi"

03 Mayıs 2017 21:55

Yeni Zelanda'da Taranaki Dağı'nda çıplak poz veren Playboy modeli Jaylene Cook, dağın zirvesini kutsal kabul eden Maori yerlilerini kızdırdı.

Maorilerin sözcüsü Dennis Ngawhare, Yeni Zelandalı olan Cook'u kültürel değerlerine saygısızlık yapmakla suçlayarak, "Bu Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda girip çıplak poz vermek gibi" dedi.

Maoriler, yanardağı atalarının mezarı olarak görüyor ve zirveyi de "ataları" olarak kabul ediyor.

Bu nedenle, Maori'nin zirvesine çıkılması uygunsuz bir davranış olarak görülüyor. Maoriler, dini törenler haricinde dağın zirvesine çıkmıyor.

Maoriler, Taranaki Dağı'nı 'ataları' sayıyor

Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi olan Cook'un 2,518 metre yükseklikte zirvede verdiği poz, 10 bine yakın beğeni aldı.

Ancak bazı takipçileri, Cook'u eleştirdi.

Cook, bu pozu vermeden önce araştırma yaptığını ve fotoğrafının incitici olabileceğini düşünmediğini söyledi.

2015'te bir grup Batılı turist Malezya'da kutsal kabul edilen Kinabalu Dağı'nın zirvesinde çıplak poz vermesi büyük tepki çekmişti.

Malezya'da 2015'te kutsal kabul edilen Kinabalu Dağı'nda çıplak poz veren ve hemen sonrasında meydana gelen depremden sorumlu tutulan turistler hapse atılmıştı.

Bazı Malezyalılar, bu pozun yayınlanmasından kısa bir süre sonra meydana gelen depremden turistleri sorumlu tutmuştu.

Birkaç gün hapiste tutulduktan sonra para cezasına çarptırılan turistler ülkeden sınır dışı edilmişti.

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