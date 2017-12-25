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Ekonomi

'Kutnu' kumaşı yeniden tasarlandı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’in geleneksel kumaşı kutnudan yapılan yeni tasarım ürünlerin satıldığı Kutnia mağazasının açılışına katıldı

25 Aralık 2017 21:16

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’in geleneksel kumaşı kutnudan yapılan yeni tasarım ürünlerin satıldığı Kutnia mağazasının açılışına katıldı.
Unutulmaya yüz tutan ve yıllardan bu yana sadece folklor kıyafetleri ile sınırlı kullanım alanına sahip olan kutnu kumaşının yeniden tasarlanarak satışa sunulduğu Kutnia mağazası SANKO Park AVM\'de açıldı. Mağazanın açılış törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel kutnu kumaşının Ar-Ge çalışmaları ve yeni tasarımlara günümüze uyarlandığı mağazanın açılışında konuşan Mehmet Şimşek, kutnunun global bir marka haline geldiğini söyledi. Kutnu kumaşının kentin tanıtımında önemli bir yer aldığını ifade eden Şimşek şunları dedi:
\"Bu Gaziantepli kadın girişimcilerin sayesinde olan bir şey. Gerçekten çok özgün tasarımlar ve kumaş muhteşem. Gaziantep\'in tarihi yapısını, Zeugma\'yı yansıtıyor. Onun için Gaziantep\'in marka şehir olma yarışında bence bu açılış önemli bir çaba. Yani zaten güçlü bir marka algımız var. Ama artık bu desenlerle bu tasarımlarla bu güzelim kutnu kumaşlarıyla onlardan elde edilecek ürünlerle inanıyorum ki dünyanın bütün moda merkezlerinde Gaziantep\'ten bahsedilecek. Ben nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Londra Moda Haftası\'nda da muhteşem bir gösteri vardı. O nedenle artık Gaziantep\'in ürünleri küreselleşti. Bence en başarılı olma ihtimali olan da kutnu kumaşı. Bu çabalar sayesinde Gaziantep dünyada zaten çok biliniyor, rekabetçi bir şehir şimdi markaları ile algılanacak. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum.\"

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