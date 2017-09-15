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Dünya

‘Kutnu ‘ kumaşı Londra Moda Haftasında

Celal Sönmez / İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Ünlü Türk modacı Bora Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin'in girişimleri ile başkent Londra'da bugün başlayacak olan dünya modasının kalbinin attığı Londra Moda Haftası’nda Gaziantep’in ‘Kutnu’ kumaşında

15 Eylül 2017 13:08

Celal Sönmez / İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Ünlü Türk modacı Bora Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin\'in girişimleri ile başkent Londra\'da bugün başlayacak olan dünya modasının kalbinin attığı Londra Moda Haftası’nda Gaziantep’in ‘Kutnu’ kumaşından hazırladığı özel tasarımıyla yer alacak.
Bora Aksu’nun 2018 ilkbahar yaz koleksiyonu, çağdaş Türk resim sanatının öncüsü sayılan Mihri Müşfik Hanım’ın hayatından esinlenerek hazırlandı. Koleksiyon Mihri Müşfik Hanım’ın Osmanlı saraylarındaki kontrastlarla dolu hayatını ‘Kutnu’ kumaşı ile anlatıyor.
Türk kültür ve sanatının özünü oluşturan el dokumaları, el işi nakışları defilesine yansıtan Bora Aksu, bu geleneksel dokunuşları dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.
Kutnu Kumaşı
Çözgü adı verilen dikey ipliklerde ipek, atkı adı verilen yatay ipliklerde pamuğun kullanıldığı, renkli dikey çizgilerden oluşan desenli parlak yüzeyli dokuma türüdür. Geçmişte ahşaptan yapılmış kamçılı çekme tezgahta mekikle dokuma tekniği kullanılarak dokunan Kutnu kumaşı, günümüzde daha gelişmiş armürlü ve jakarlı tezgahlarda üretilmekteyken, dokuma yöntemi yüzyıllardan bu yana aynı kalmıştır.

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