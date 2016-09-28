‘Kutmaan: LGBTİ Mülteciler’ sergisi açılıyor

Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks (LGBTİ) mülteciler üzerine çalışan fotoğrafçı Bradley Secker, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ile birlikte sergi açıyor. . Suriye, İran ve Irak'tan gelen mültecilerle uzun süredir projeyi yürüten Secker'ın Türkçe'de 'saklı' anlamına gelen Kutmaan sergisi 2 Ekim Pazar günü saat 18.30'da Cezayir Salonu'nda açılacak.

Sergi, bir buçuk yıldır aralıksız toplanan, Arapça konuşan LGBTİ mültecilerin 'Tea&Talk' toplantılarını desteklemek, toplantıların ve projelerin devamını sağlamak ve SPoD çatısı altında yeni projeler üretmek amacını taşıyor.

Sergideki fotoğraflar bu nedenlerle satışa sunulacak ve Tea&Talk grubuna bağışlanacak.

SPoD sergiyi Friedrich Ebert Stiftung, Cezayir Salonu ve Mahmoud Hassino’nun katkılarıyla düzenliyor.