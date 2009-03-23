Kutluğ Ataman'ın gururlu günü

Dünyanın en önemli sanat ödüllerinden biri olarak kabul edilen bir milyon dolar bütçeli Abraaj Capital Sanat Ödülü, Türk sanatçı Kutluğ Ataman ile küratörü Cristiana Perrella'ya verildi. Sanatçı bu ödülü "Strange Space" (Garip Yer) adlı video enstalasyonundan dolayı kazandı.



Ataman, özel koleksiyoncular, müze yöneticileri, uluslararası küratörler ve dünyanın dört bir tarafından gelen basın mensuplarının yer aldığı kalabalık bir grubun katıldığı törenle, ödülünü Dubai Emiri Şeyh Maktum ve Dubai Kültür ve Sanat İdaresi (DCAA) Başkanı Şeyh Majid'in elinden aldı.



Ataman'ın tamamını Erzincan'da çektiği ödül alan eserinde; Sanatçı yalın ayak ve gözleri görmez bir halde kükürt renkli çorak bir arazide yürüyor ve gözleri köreltilmiş ve ayakları çıplak bir şekilde çölde yürüyüp kayboluyor.



Eser Ataman tarafından mecazi olarak, çağdaşlık ile gelenekselliğin karşılaşmasını, karşılıklı cazibelerini ve bu cazibenin neden olabileceği travmayı anlatmak amacıyla hayata geçirilmiş.



Törende söz alan Abraaj Capital'in Kurucusu ve Grup İcra Kurulu Başkanı Arif Naqvi de, "Bu akşam çevremizde gördüğümüz sanattan yayılan yaratıcılık ve enerji ve sanat alanındaki bu kutlama için dünyanın dört bir tarafından buraya, Dubai'ye gelen izleyicilerimiz, bu şehrin enerjisi ve güçlü potansiyeli konusunda hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Dünyanın en heyecan verici ve müreffeh yerlerinden birinde olduğumuza hiç şüphe yok," diyerek sanatçıyı kutladı.



Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai Emiri Ekselansları Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en saygın sanat fuarlarından biri olan Art Dubai, 19 Mart'ta kapılarını halka açtı. Etkinlikte dünyanın dört bir tarafından katılan 70 galeride, Dubai'de, Madinat Jumeirah'da çeşitli Orta Doğu ve uluslararası sanatçıların eserleri sergilenecek.







