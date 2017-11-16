Kutluay çiftinin boşanma davasına yayın yasağı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay çiftinin boşanma davasında, dava ve taraflara ilişkin sosyal medya dahil olmak üzere her türlü haber ve görsel yayınının tedbiren durdurulmasına hükmedildi.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Demet Şener Kutluay, avukatı Kezban Hatemi ile katıldı. Duruşmaya gelmeyen davalı İbrahim Kutluay'ı ise avukatı Erdal Kılbaşoğlu temsil etti. Tarafların başvurusu üzerine verilen gizlilik kararı nedeniyle gazetecilerin alınmadığı duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği davalı Kutluay'ın arkadaşının tanık olarak dinlenildiği belirtildi.



Duruşmada Kutluay'ın avukatı Kılbaşoğlu'nun, gizlilik kararına rağmen basında çıkan haberlerle aile mahremiyetinin sürekli ihlal edildiğini öne sürerek, dava konusuyla ilgili sosyal medya dahil tüm haberlere basın yasağı getirilmesini talep ettiği ifade edildi.



Talebi değerlendiren mahkemenin, gizlilik kararı verilmiş olmasına rağmen son zamanlarda basında sıklıkla dava ve dava içeriğinin yer almaya başladığına dikkati çekerek, aile mahremiyetinin korunması için Anasaya'nın 26 ve Basın Kanunu'nun 3. maddesine göre boşanma davası ve taraflarla ilgili sosyal medya dahil her türlü haber, yayın ve görsel yayınının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme duruşmayı karar verilmek üzere 20 Aralık'a erteledi.

Demet Şener Kutluay, geçen yıl ekim ayında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.