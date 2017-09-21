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Yaşam

Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişti

Tarih Mevlid Kandili'ne göre belirlenecek

21 Eylül 2017 18:19

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre Kutlu Doğum Haftası bundan sonra Mevlid Kandili ile aynı hafta kutlanacak.

Kutlu Doğum Haftası bu yıl 29 Kasım haftasında kutlanacak. Tarih Mevlid Kandili'ne göre belirlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir" dedi.

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