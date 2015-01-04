Kutlu Doğum Haftası MEB'in işi oldu

Daha önce il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından yapılacak. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tüm okullarda yapılacak faaliyetlerin nasıl uygulanacağına bu ay karar verecek.

Sinan Tartanoğlu'nun DHA'da yer alan haberine göre, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarının hazırlanması, eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi gibi tüm birimlerin görevlerinin belirlendiği iş takvimine girdi.

Böylece daha önce il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalı ile düzenlenen Kutlu Doğum etkinliklerinin merkezteşkilatın görevleri arasında yer alması sağlandı. Buna göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kutlu Doğum etkinliklerinin okullarda nasıl düzenleneceğine ilişkin çalışma yapacak.

Genel müdürlük, Kutlu Doğum etkinliklerine ilişkin esasları ocak ayı boyunca belirleyecek. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm illerde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzenlenmesini sağladığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının görevi halinegetirildi. Okullarda; Kutlu Doğum ile ilgili şiir, resim, münazara gibi öğrencilerin katılımı ile düzenlenen hafta kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında doğrudan belirleyici olacak.

‘Belirli gün’den çıktı ‘faaliyet’ oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl hazırladığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinin yapacağı iş ve işlemlerin belirlendiği “İş Takvimi”ne Kutlu Doğum da girdi. 2015 yılına ait iş takviminde öğrencilerin eğitimi ile ilgili ders kitaplarının hazırlanması, eğitim programlarının belirlenmesi, haftalık ders çizelgelerinin değiştirilmesi gibi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren faaliyetler kapsamında Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri de sayıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü esasları belirleyecek

Buna göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne “Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile okullarımızda gerçekleştirilecek etkinliklerin ve uygulama esaslarının belirlenmesi” görevi verildi. Genel müdürlüğün bu faaliyeti, takvime göre, ocak ayı içinde tamamlaması gerektiği ifade edildi. Bu görev kapsamında, genel müdürlüğü tüm okullarda yapılacak dini konulu şiir ve kompozisyon yazma yarışmaları, bilgi yarışmaları, Kuran ve ezan okuma yarışmaları, hadis ezberleme yarışmaları, dini içerikli kitap dağıtımı gibi faaliyetlerin nasıl uygulanacağına ilişkin uygulama esasları belirleyecek.

Tartışmalı kararlara imza atan 19. Milli Eğitim Şûrası’nda da Kutlu Doğum Haftası ile ilgili tavsiye kararı alınmıştı. Buna göre Bakanlığa, “Kutlu Doğum Haftası, Muharrem Ayı ve Aşure Gününün Belirli Gün ve Haftalar kapsamına alınması” tavsiyesinde bulunulmuştu. Kutlu Doğum Haftası’nın zaten Belirli Günler ve Haftalar kapsamında düzenlendiği belirtilmişti. Şûra da alınan bu kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş takvimine Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin girmesi dikkat çekti.