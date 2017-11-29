Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi minimuma yaklaştı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki Kutlu Aktaş Barajı\'nda su seviyesi yağmur azlığı nedeniyle yüzde 7.11\'e düştü.

Sonbahar mevsimindeki yağmurun azlığı, yağışla beslenen Kutlu Aktaş Barajı\'nı olumsuz etkiledi. 29 Kasım tarihli İZSU verilerine göre, Kutlu Aktaş Barajı\'ndaki su seviyesi yüzde 7.11\'e kadar düştü. Barajın kullanılabilir göl su hacmi, 16 milyon metreküpten bir milyon 138 bine düştü. Barajın su seviyesi yüksekliği ise minimum ölçü olan 11 metre 20 santimetreye çok yaklaşarak, 12 metre 47 santimetre oldu. Kutlu Aktaş Barajı\'ndan günlük olarak 7 bin 523 metreküp su Çeşme\'ye dağıtılıyor. Çeşme\'de önemli bir sorun olan su için İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir\'deki barajlardan gelen suyu Çeşme\'ye bağlamak için çalışma başlattı. Ayrıca Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan Karareis Barajı\'nın da yakın zamanda tamamlanarak, 2018 yılı içinde Çeşme\'ye bağlanması bekleniyor.

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