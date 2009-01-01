Kutlamalar sönük geçti





Tüm Türkiye 2009’a yeni umutlarla, sağlık ve mutluluk dilekleriyle merhaba dedi.



Ancak İstanbul genelindeki kutlamalar geçen yıllara oranla sönük geçti. istanbul genelindeki resmi kutlamaların iptal edilmesi, açık alanlara çıkan İstanbullu sayısının da azalmasına yol açtı.



2009’u karşılarken İstanbul’daki kutlamaların merkezi Nişantaşı oldu. Alanda toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla doyasıya eğlenerek girdi.



Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların yeni yıldan beklentileri ortaktı: Yeni bir iş. Eğlence deyince akla gelen Kumkapı, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Sağlık ve mutluluk dileklerinin yanısıra bu yıl vatandaşların krizsiz bir yıl dileği vardı.



Her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı’nda ise beklenen yoğunluk yoktu. Aralarında turistlerin de olduğu gruplar, yeni yıla coşkuyla girdi. Kutlamalarda turistleri taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı..



İstanbul Emniyet Müdürü Celallettin Cerrah Taksim’de güvenlik önlemi alan polisleri denetledi, vatandaşların yeni yılını kutladı.



2009’a farklı girmek isteyen bazı vatandaşlarda, Boğaziçi Köprüsü’nde toplandı. Köprü üzerinde otomobillerinden inen vatandaşlar birbirlerinin yeni yılını kutladı. Köprüden geçmeye çalışan diğer vatandaşlarda korna çalarak yeni yıl coşkusuna ortak oldu.



