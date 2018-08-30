Kutlama alanı yakınında, yüzü şalla tamamen kapalı kadın paniği

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yaklaşık 700 metre yakınına uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak gelen 30 yaşlarındaki kadın, kısa süreli panik yaşattı. Polisin uyarısına karşın, \"Bu benim özel hayatım\" diyerek yüzünü açmayan ve kimliğini açıklamayan kadın, yapılan üst aramasının ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Olay, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı\'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kutlamalar devam ederken, 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan bir kişi, kutlama alanına yaklaşık 700 metre uzaklıktaki cadde üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen, başı şalla tamamen kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı uzun etek ve uzun kollu kot ceketli, yüzü şalla tamamen kapalı kadın, kimliğini göstermeyip, yüzünü açmadı.

\'ÖZEL HAYATIM\' DİYEREK YÜZÜNÜ AÇMADI

Canlı bomba şüphesine karşı bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı. Polisin \'yüzünü aç\' diye uyardığı kadın, \"Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım\" dedi. Olay yerine gelen kadın polisin arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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