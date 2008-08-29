Kutan, başkanlığı bırakıyor



Saadet Partisi, kasım ayındaki olağan kongresine hazırlanırken sürpriz bir çıkış Recai Kutan'dan geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, "Bugüne kadar hep bana görev tevdi edildi, hiçbir göreve talip olmadım. Genel başkan olmamı teşkilat istedi, ben de oldum. Ama bu kez aday olmayı düşünmüyorum." dedi.



Zaman'dan Ahmet Dinç'in haberine göre Kutan kendinden sonra kimin genel başkan olacağı konusunda ise yorum yapmadı. 78 yaşındaki Kutan, bu gelişmenin 'partinin gençleştirilmesi' yönündeki eleştirilerle ilgisi olmadığının da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev hapsi cezasını affettiği Erbakan'ın Anayasa'ya aykırı şekilde yargılanıp hüküm giydiğini savunan Kutan, yargılamanın yeniden yapılması gerektiğini belirtti.



Büyük Kongre, Ekim 2008 sonları ya da kasımın başında yapılacak. Kongreye yeni bir kadroyla ve tek listeyle gidilecek. Kutan, kongreden önce il başkanları ve GİK üyeleriyle toplanıp, liderin kim olacağı ve partinin yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Kutan, bu toplantıdan çıkan sonuca göre hareket edeceğini belirtiyor.



"Benim gönlüme kalsa aday olmayı istemiyorum." diyor. Partinin başından ayrıldıktan sonra siyasi çalışmalarını sürdüreceğine işaret ediyor. Daha önce başkanlığını yaptığı, 1968'de kurulan Türkiye'nin ilk stratejik araştırma kuruluşu ESAM'ın başına döneceğini anlatıyor. Kutan, partinin başına kimi halef gördüğü konusunda ise "Halef olarak şudur demem doğru değil, yetişmiş birçok arkadaşımız var, hepsi layık." ifadelerini kullanıyor.

